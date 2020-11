Představuje slovenská jaderná elektrárna Mochovce bezpečnostní riziko? Resort hospodářství zveřejnil výsledky kontroly

Ministerstvo hospodářství SR reagovalo na vyjádření ředitele Slovenské informační služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, podle kterého má Slovensko v době uvedení třetího bloku do provozu v Jaderné elektrárně Mochovce (EMO) „velký bezpečnostní problém“.

Úřad jaderného dozoru (ÚJD) SR důsledně kontroluje odstraňování všech zjištěných nedostatků na jaderné části výstavby 3. a 4. bloku elektrárny v Mochovcích. Na třetím bloku pokračuje kontrola přibližně 3000 zbývajících komponentů. Po dokončení kontrol a jejich pozitivním vyhodnocení bude 3. blok splňovat požadavky úřadu na jadernou bezpečnost jaderného zařízení a ÚJD vydá povolení k jeho uvedení do provozu. Informovalo o tom slovenské ministerstvo hospodářství s tím, že nemá k dispozici žádné aktuální znalosti o bezpečnostních rizicích, které by měly zůstat nevyřešené v době uvedení třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce do provozu.

„V otázce bezpečnosti jaderných elektráren se spoléháme na práci nezávislého Úřadu jaderného dozoru, přičemž žádným způsobem nemůžeme suplovat jejich kompetence. Na základě informací, které máme k dispozici, předpokládáme, že vyjádření ředitele SIS spíše reflektují ne existující, ale minulý stav, kterému se v rámci činnosti věnovali,“ uvedl v pátek tiskový odbor resortu hospodářství.

„Po vyhodnocení výsledků vypracovaly Slovenské elektrárny souhrnnou zprávu, která se momentálně hodnotí na ÚJD SR. Hodnocení ÚJD SR není zatím dokončeno. Předběžně je možné potvrdit, že na 3. bloku bylo vyměněno celkem osm kusů neshodných potrubních dílů, jejichž vlastnosti nebyly v souladu s požadavky projektu,“ uvedla Vachová.

Ředitelka kanceláře ÚJD Miriam Vachová agentuře TASR připomněla, že koncem minulého roku bylo na 4. bloku Mochovce ve dvou systémech zjištěno použití nevhodných komponent. Tyto komponenty byly z jiného materiálu, než byl deklarován v jejich certifikátu, a jak požadoval projekt. Úřad dal mezitím zkontrolovat 5872 bezpečnostně významných komponent. Samotné kontroly probíhaly od března 2020.

ÚJD o zjištěních a postupu prací průběžně informoval na své webové stránce.

„Ke slovům ředitele SIS můžeme pouze říci, že SIS nedisponuje těmito veřejně dostupnými informacemi. Pokud má SIS jiné informace, které by nasvědčovaly případnému zneužívání jiných/dalších certifikátů, tak je třeba, aby SIS tyto informace úřadu poskytla,“ uvedla Vachová.

Úřad nesouhlasí ani s tvrzením Pčolinského, podle kterého „kontrolní orgány některé kontroly prováděly spíše formálně než reálně“.

„Nevíme, které kontrolní orgány tím ředitel SIS myslel, ale určitě to není případ ÚJD SR a rozsah nařízených kontrol to jednoznačně dokumentuje,“ uvedla šéfka kanceláře ÚJD.

Dodala však, že kompetence ÚJD SR jsou výhradně v oblasti dozoru nad jadernou bezpečností, nikoli v oblasti vnitřní kontroly stavitele a rozhodně ne v oblasti hospodářské.

Na informace o bezpečnostních rizicích při výstavbě EMO 3, 4 ve čtvrtek zareagovala mimoparlamentní strana Progresivní Slovensko. Její místopředseda a europoslanec Martin Hojsík žádal okamžité zvýšení transparentnosti a zveřejnění zprávy mise OSART Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). Ta v závěru minulého roku hodnotila bezpečnost třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce. Vachová upozornila, že Slovenské elektrárny zveřejnily zprávu z PRE-OSART mise na svém webovém sídle 23. listopadu a tuto zprávu poslal ÚJD Hojsík v odpovědi na jeho žádost o zpřístupnění informací 25. listopadu.