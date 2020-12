„To sem posílá Soros.“ Kvůli zadržení 42 uprchlíků ze Sýrie na Slovensku to schytaly i významné osobnosti

Podle prvotních informací se v tureckém kamionu vezlo 42 uprchlíků ze Sýrie, bez nezletilých. Po vystoupení v Horné Štubni dva z nich šli na vlakovou stanici zjistit, kde jsou. Na místě byli zadrženi.

Další osoby zadrželi policisté v lese. Část z nich se dala na útěk.

Sledující Facebooku k dotyčné zprávě a zveřejněným fotografiím uprchlíků napsali komentáře.

„Děti Matoviče a Čaputové jsou již zde, je třeba jim dát nažrat, nové oblečení, nové mobily a nastěhovat k Čapútce, anebo vlastně Matovič má dům, protože tam není, je to volné pro ně,“ adresoval kritiku vládě Adrian Loffaj.

„To je jedna stránka chybějících hranic, žádná kontrola na vstupu. Když jedete na dovolenou například do Turecka, Egypta, tak vás kontrolují na každém kroku,“ připomněl Miloš Kováčik.

Sarkasmus a ironie nechybí ani dalším uživatelům sociální sítě.

„Nevěřím tomu. To posílá Soros sem,“ zareagovala Zlatica Mišurovicová.

„Chudáci, chtěli do lepšího a skončili tu, stačilo jim jen vysvětlit, kde jsou, a hned utečou,“ vyjádřila se Erika Drozdíková.

„Ještě dobře, že se nesetkali s Pellegrinim a spol,“ uvedl Ladislav Bertók.

Někteří přišli i s hlubším komentářem.

„Podle mě je jim třeba spíše pomoci v domácí zemi, ti, co utečou, to je jen zlomek a buďme k sobě upřímní, chodí jen vysávat sociální systém... mají úplně jinou kulturu, většinou neumí jazyk, mají úplně jiné vnímání postavení žen ve společnosti atd. atd., a to už mají zakomponované v hlavě a nikdo to nezmění... je třeba se snažit pomoci změnit to v jejich zemi... tím, že budou utíkat a přiživovat se, nic nezmění, jen to bude dělat problémy zemím a daňoví poplatníci budou naštvaní,“ napsala Dominika Černá.