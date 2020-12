V sídle Penty zasahují policisté se samopaly: Podle médií byl zadržen Haščák a Arpáš

O policejním zásahu informovaly slovenské Aktuality.sk. Podle webu dnes odpoledne zadržela policie jednoho z nejvlivnějších slovenských oligarchů. Momentálně má probíhat razie v sídle finanční skupiny Penta v bratislavském Digital Parku.

Jak uvádí Denník N, mluvčí Penty Martin Danko uvedl, že k věci nemá žádné informace. „Nemám k tomu zatím žádné informace. Jsem v Praze, nemám k tomu zatím žádné info,“ uvedl.

Denník N také uvedl, že do sídla Penty vešli policisté se samopaly, zablokovali výtahy a zaměstnanci museli opustit budovu. Zásah měl podle webu probíhat na sedmém a šestém podlaží budovy.

Haščák měl být předvolán k výslechu do budovy policejního prezidia na Račianské ulici. Vyšetřovatel ho zadržel a obvinil z korupce a legalizace příjmu z trestné činnosti.

Policisté Haščáka eskortovali do sídla Penty. Policie tam podle serveru hledá dokumenty, které souvisejí s kauzou Gorila. Vyšetřovatel zřejmě navrhne, aby byl Haščák stíhán ve vazbě.

Spolu s Haščákem vyšetřovatel podle Aktualit obvinil i bývalého ředitele kontrarozvědky SIS Ľubomíra Arpáše a jeho manželku Danu, která v minulosti také pracovala pro tajnou službu. Oba jsou podobně jako Haščák stíhaní pro podezření z korupce a praní špinavých peněz. Arpáše obvinila policie i ze zneužívání pravomocí veřejného činitele. Ten je již ve vazbě pro jinou trestnou činnost.

Společnost Identita

Podle vyšetřovatelů vynesl Arpáš po odchodu z SIS nahrávky z odposlechu konspiračního bytu Penty na Vazovové ulici v Bratislavě. Následně je měl prodat Haščákovi.

Formálně to mělo proběhnout tak, že Arpáš a jeho manželka Dana založili v září 2006 společnost Identita. Ta vzápětí uzavřela smlouvu s firmou Barkont pod kontrolou Haščáka.

Arpáš jí měl od října 2006 do března 2008 dodávat fiktivní analýzy a poradenské služby. Firma mu následně poslala v patnácti splátkách přes 194 tisíc eur. O tom, že Arpáš měl s Haščákem zobchodovat nahrávku Gorila, se píše i v analytickém spise SIS se stejným názvem, který někdo v roce 2011 zveřejnil na internetu.

Případ vyšetřoval už tým Gorila pod vedením Marka Gajdoše. Kvůli obstrukcím dozorujícího prokurátora Dušana Kováčika však nikoho neobvinili. Gajdoš odešel později do civilu.

Sídlo na Belize

Jak dále Aktuality.sk uvádějí, s Kováčikem měl problémy i Gajdošův nástupce Lukáš Kyselica, který mu odmítl vydat originál zvukového záznamu Gorila. V roce 2015, kdy došlo k otevření této kauzy, Arpáš potvrdil, že s nabídkou na spolupráci ho oslovil přímo Haščák. Odmítl však, že šlo o fiktivní kontrakt, který měl zakrýt prodej nahrávky Gorila.

Na otázku, zda za to inkasoval šest milionů slovenských korun, Arpáš odpověděl: „Nevzpomínám si, zda to bylo šest milionů, nemám to spočítané. Ale šlo o činnost, která byla reálná. Byla to odměna za naše služby,“ konstatoval.

Rovněž se uvádí, že společnost Barkont, přes kterou Penta platila Arpáše, již neexistuje. Její majitel Peter Demovič, který se podle Gorily staral o konspirační byty Penty, převedl svůj podíl na firmu se sídlem na Belize.