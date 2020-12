Teď není čas na politické spory, děti se potřebují vrátit do škol, uvedla Čaputová

Prezidentka Čaputová se domnívá, že distanční výuka není plnohodnotnou alternativou vyučovacího procesu.

„Teď není čas na politické spory, děti se potřebují vrátit do škol. Navzdory obrovské snaze rodičů a učitelů není distanční vzdělávání plnohodnotná alternativa vyučovacího procesu. Bohužel se před našima očima odehrává to, že část jedné generace dětí a mladých lidí si nedobrovolně tvoří vzdělanostní dluh, který je bude provázet možná po celý život,“ napsala na Facebooku.

Konstatovala, že záleží na každém jednom dnu ve škole, protože každý den bez ní neznamená jen vzdělanostní rezervu, ale také absenci sociálních kontaktů a podnětů potřebných pro správný psychický vývoj.

„Potřebujeme proto s největším úsilím hledat způsob, jak vrátit děti do škol co nejdříve tak, aby zároveň nedošlo ke zhoršení epidemické situace,“ napsala.

V neposlední řadě zmínila i situaci panující ve vládě a vůbec Národní radě SR. „Pro veřejnost není podstatné, čí plán krizový štáb nebo vláda podpoří, ale to, aby odpovědné orgány státu byly akceschopné a přinášely řešení akutních problémů. Pokud mají žáci zůstat další týdny doma jen proto, že vláda nenašla společné řešení důležitého problému, není to dobrá zpráva,“ uvedla prezidentka.

Nutno podotknout, že školy se na Slovensku v pondělí 7. prosince neotevřou. Plán z dílny ministerstva školství na návrat žáků do škol v úterý (1. prosince) Ústředním krizovým štábem neprošel. Další návrh na návrat žáků do škol, v pořadí již třetí, chce ministr školství, vědy, výzkumu a sportu Branislav Gröhling (SaS) představit před Vánocemi, a to do 23. prosince.

Covid-19 na Slovensku

Co se týče koronaviru na Slovensku, pak za úterý na Slovensku přibylo více než 2000 pozitivních případů nového koronaviru. Potvrdily to PCR testy. V laboratořích bylo za uplynulý den vyhodnoceno přes 11 tisíc. Nákaze podlehlo dalších 30 lidí, vyléčilo se téměř 2900 pacientů.

V nemocnicích je aktuálně hospitalizovaných 1 836 pacientů, z nich má potvrzeno onemocnění 1 613 lidí. Na JIP je 112 pacientů, podporu umělé plicní ventilace potřebuje 123 osob.