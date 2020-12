Fico: Máme vážné podezření, že o tom, komu NAKA vykopne dveře, rozhoduje Matovič

Šéf opozičního Směru-SD Robert Fico vidí v úterním (1. prosince) zásahu ozbrojených policistů v sídle finanční skupiny Penta snahu překrýt neschopnost vlády. Řekl to na středeční tiskové konferenci. Nerozumí totiž rozsahu zásahu. Říká, že s Pentou má napjatý vztah, ale respektuje presumpci neviny.

Na dnešní tiskové konferenci Směru-SD promluvil jeho předseda Robert Fico kromě jiného o včerejším zásahu v sídle finanční skupiny Penta.

„Co to bylo za nesmysl, ti ozbrojenci, když nikdo nebyl vzat do vazby, nikdo nebyl zadržen v podobě pout?“ ptal se Fico na tiskovce.

Dodal, že podle medializovaných informací Penta s policií spolupracovala, proto nerozumí rozsahu akce. Důvodem podle Fica mohlo být to, že premiér Igor Matovič potřeboval překrýt neschopnost své vlády.

„Matovičovi se rozpadá krizový štáb, neví, zda pustit děti do školy nebo ne, jeho vlastní ministr mu odmítl nákup antigenních testů a dům, ve kterém bydlí, je střežen těžkými ozbrojenci. Proto potřebuje překrýt totální neschopnost svého vládnutí a vytvořit cirkus,“ uvedl Fico následně na svém profilu na Facebooku, kde také tiskovou konferenci zveřejnil.

Následně pokládá předseda Směru otázku, proč nebyl premiér Matovič na krizovém štábu.

„Vyzývám investigativní novináře, aby prověřili, zda právě v té době neprobíhalo setkání předsedy vlády Matoviče se soudcem Nejvyššího soudu a horkým kandidátem na funkci generálního prokurátora Jurajem Klimentem a jeho synovcem, speciálním prokurátorem Ondrejem Repou. Vzniká vážné podezření a nebezpečí, že rozhodnutí o tom, kdo má být a kdo nemá být perzekuován a přepaden komandem, koordinují tři lidé na ose Matovič - Kliment – Repa,“ uvedl.

Napjaté vztahy

Fico na tiskové konferenci promluvil také o napjatém vztahu s finanční skupinou. „Pentě jsme přece sebrali před nosem bratislavské letiště. My jsme zakázali zisk zdravotním pojišťovnám. Byli to poslanci za vlády Ivety Radičové, kteří pak dali tento návrh na Ústavní soud, který řekl, že není možné zakázat zisk zdravotním pojišťovnám. Z tohoto titulu netuším, o co jde, já jsem daleko od toho,“ reagoval s tím, že respektuje presumpci neviny.

Připomeňme, že včera zasahovali v sídle Penty policisté se samopaly. Vyšetřovatel obvinil podle Aktualit.sk kromě Haščáka i bývalého šéfa kontrarozvědky SIS Ľubomíra Arpáše a jeho manželku Danu, která v minulosti také pracovala pro tajnou službu. Oba jsou podobně jako Haščák stíhaní pro podezření z korupce a praní špinavých peněz.

Arpáše obvinila policie i ze zneužívání pravomocí veřejného činitele. Ten je již ve vazbě pro jinou trestnou činnost. S firmou pod kontrolou Jaroslava Haščáka měli uzavřít smlouvu na fiktivní poradenské služby za 194 tisíc eur. Ve skutečnosti šlo podle policie o odměnu za prodej nahrávky Gorila.