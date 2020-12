Slovenští poslanci neschválili program mimořádné schůze. Jednání o vyhlášení referenda tak neproběhne

Návrh na svolání schůze předložilo 26 poslanců strany Směr-SD a čtyři nezařazení členové zákonodárného orgánu Ján Podmanický, Filip Kuffa, Štefan Kuffa a Tomáš Taraba. V referendu se měli občané SR vyjádřit, zda jsou pro to, aby bylo současné vládě zkráceno volební období. Předčasné parlamentní volby by se měly pak podle předsedy Směru-SD Roberta Fica konat nejpozději do 30. června 2021.

„Ústavním způsobem jsme požádali Národní radu SR o přijetí usnesení o vyhlášení předčasných parlamentních voleb. Domnívali jsme se, že bude mimořádná schůze, na níž si vysvětlíme své postoje. Referendum je totiž jediným řešením této patové situace, v níž se Slovensko kvůli neschopnosti vlády nachází,“ uvedl dnes Fico na tiskové konferenci.

Přiblížil, že v rozpravě plánovalo vystoupit 20 poslanců za poslanecký klub Směru-SD. „Vládní poslanci se však bojí, nejsou argumentačně vybaveni a koalice je v rozkladu,“ dodal šéf Směru.

Referendum o předčasných volbách

Čelní představitelé Směru-SD o vyhlášení referenda o předčasných parlamentních volbách na Slovensku mluvili již dříve. Dne 11. listopadu o tom informoval Robert Fico, jenž dodal, že v nejbližší době může opozice spustit sběr hlasů za účelem uspořádání referenda.

Vyslovení nedůvěry vládě není jediným způsobem, jak může dojít k politické porážce současné vládní koalice a slovenského premiéra Igora Matoviče . Na tehdejší tiskové konferenci bývalý předseda vlády a lídr Směru-SD Robert Fico prohlásil, že není vyloučena možnost, že opozice bude usilovat o sběr podpisů na vyhlášení referenda o předčasných parlamentních volbách. Právě uspořádání referenda je jedinou reálnou možností přimět kabinet Matoviče k rezignaci. Ten podle Fica ve společnosti šíří nedůvěru a odpor vůči současné vládě.

Pokud bude opoziční Směr-SD cítit podporu veřejnosti, spustí sběr podpisů na vyhlášení referenda o předčasných parlamentních volbách, dodal bývalý premiér. Již tehdy zmiňoval, že má 26 podpisů na iniciování mimořádné schůze Národní rady SR, kabinet se však podle jeho slov nepodaří odvolat, proto je jedinou cestou referendum.

Směr-SD cítí podle Fica u lidí vlnu odporu vůči premiérovi Igorovi Matovičovi a vládě. Pokud mají lidé dost ponižování, nedemokratických metod či porušování lidských práv, Fico je vyzval k podpoře referenda. Připomněl, že je nutné nejen podepsat petiční archy, ale aby bylo referendum úspěšné, musí se ho zúčastnit přes 50 procent lidí a z nich má většina odpovědět pozitivně.