Matovič nechce slyšet výmluvy ministerstva školství. Některé školy se otevřou

Slovenský premiér Igor Matovič (OĽANO) po středečním jednání kabinetu oznámil, že pilotní testování žáků na covid-19 bere do vlastních rukou. Uvedl, že už nechce slyšet výmluvy ministerstva školství, protože vidí ochotu některých ředitelů škol, starostů a primátorů se zapojit do testování. Informuje o tom agentura TASR.

Jedna ze škol zapojených do pilotního testování bude také soukromá škola, kam chodí jeho dcery. Některé školy podle jeho slov mohou být otevřeny již v pondělí.

„Jsem zklamán přístupem ministerstva školství k této záležitosti. Dost. Ve středu jsem požádal ministra školství Branislava Gröhlinga (SaS), aby neblokoval otevírání škol, pokud zajistím všechno ostatní. Bude to několik škol, ale chci dokázat, že není čas na výmluvy," řekl Matovič.

Podle ně je v kontaktu s několika zřizovateli, kteří prohlásili, že mohou testovat žáky, rodiče a zaměstnance. Premiér také informoval o jistém starostovi města, který vyjádřil ochotu otevřít všechny školy pod vedením obce.

Premiér chce pilotním otevřením dokázat, že je to možné při otevření některých škol.

„Chci v pondělí na Slovensku otevřít ‚x´škol. Je to čistě moje osobní iniciativa. Informoval jsem o tom ministry," řekl Matovič. Školáci, kteří budou testováni, budou mít prezenční výuku. Neotestovaní žáci budou stále vzděláváni na dálku.

Plán ministerstva školství na návrat žáků do škol v úterý neprošel ústředním krizovým štábem. Další návrh na návrat žáků do škol, třetí v řadě, má do Vánoc předložit ministr školství, vědy, výzkumu a sportu Branislav Gröhling do 23. prosince.

Žáci druhého stupně základních škol se distančně učí od 26. října. Žáci středních škol jsou také vzděláváni z domova. Vysokoškoláci mají být vyučováni online do konce zimního semestru. Žáci mateřských škol a žáci prvního stupně základních škol mohou být vzděláváni ve školách. Žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou být také vzděláváni ve školách v malých skupinách po pěti žácích a pedagogovi.

Již dříve slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zveřejnila na sociální síti příspěvek, který pojednává o distanční výuce na Slovensku. Ta byla zavedena kvůli nepříznivé situaci spojenou s pandemií koronaviru.

Prezidentka Čaputová se domnívá, že distanční výuka není plnohodnotnou alternativou vyučovacího procesu.

„Teď není čas na politické spory, děti se potřebují vrátit do škol. Navzdory obrovské snaze rodičů a učitelů není distanční vzdělávání plnohodnotná alternativa vyučovacího procesu. Bohužel se před našima očima odehrává to, že část jedné generace dětí a mladých lidí si nedobrovolně tvoří vzdělanostní dluh, který je bude provázet možná po celý život,“ napsala na Facebooku.

Konstatovala, že záleží na každém jednom dnu ve škole, protože každý den bez ní neznamená jen vzdělanostní rezervu, ale také absenci sociálních kontaktů a podnětů potřebných pro správný psychický vývoj.

„Potřebujeme proto s největším úsilím hledat způsob, jak vrátit děti do škol co nejdříve tak, aby zároveň nedošlo ke zhoršení epidemické situace,“ napsala.