Blaha se pustil do TV Markíza, jež burcuje vládu k pronásledování lidí a opozice. Médium přirovnal k nacistickým novinám

Slovenský poslanec Směru-SD Ľuboš Blaha se ve svém nedávném příspěvku na sociální síti opřel do slovenské TV Markíza a v této souvislosti se zmínil i o několika tamních politicích. Blaha se navíc nechal slyšet, že lidé na Slovenku žijí v zemi, v níž korporátní televize burcují vládu, aby pronásledovala lidi a opozici. Proč?

Poslední facebookový příspěvek Ľuboše Blahy se týkal TV Markíza a reportáže, kterou odvysílala. Politikovi se totiž nelíbilo, že daná televize burcuje policii k tomu, aby pokutovala a stíhala lidi za to, že byli dne 17. listopadu na protestu, a za to, že neměli roušky. Právě takovou reportáž totiž dané médium odvysílalo ve večerních zprávách. Blaha si přitom neodpustil poznámku, že kdyby ještě žil editor nacistických novin Der Stürmer, tak by na ně byl hrdý.

„Několikrát tam otočili i záběr na mě, jak se fotím s lidmi a zpívám hymnu. Děkuji za reklamu, nemuselo být – pokud jste terčem režimistické televize, znamená to, že se vás bojí. A to je dobře,“ dodává politik.

Na celou věc ale poukazuje i z jiné stránky. Podle něj je totiž minimálně zvláštní, že podobné příspěvky na TV Markíza neodvysílali, když si v létě slovenský premiér Igor Matovič běhal na svatbě svého poslance bez roušky. „To nebylo třeba stíhat? Tam nebylo třeba burcovat?“ ptá se nechápavě. Matovič však nebyl jediným neřešeným případem…

„A nebylo třeba burcovat ani, když nafotili (ministra hospodářství SR Richarda, pozn. red.) Sulíka, jak jde z restaurace bez roušky. A stejně tak i jeho spolustraníka Juraje Drobu. Nemluvě o „hvězdách listopadu“ Fedorovi Gálovi či Petrovi Zajacovi, kteří teď, 17. listopadu, také neměli roušky. To Markíze nevadí?“ upozorňuje.

„Jediný problém Slovenska je, že Robert Fico a Ľuboš Blaha zpívali národní hymnu. To už přišlo trapné i policejnímu prezidentovi, který Markíze vysvětlil, že úkolem policie není pouze zatýkat lidi,“ dodává.

Další protest – před Markízou?

Stejně tak se v tamním parlamentu pohybovali bez roušky i někteří poslanci koalice, včetně místopředsedy Milana Laurenčíka. Kromě toho, dle, i samotní členové ústředního krizového štábu pojídají během jednání chlebíčky, což s rouškou zrovna dost dobře nejde. O tom se ale na Markíze ani nezmínili.

V souvislosti s tím Blaha konstatuje, že by nejbližší masový protest možná mohl být právě před TV Markíza. Proč?

„Protože to, kolik zurvalské nadpráce tato soukromá televize páchá, jen aby kopala do zoufalých lidí, kteří 17. listopadu přišli vyjádřit svůj legitimní odpor vůči tyranské vládě – to je opravdu hyenismus,“ uvádí politik.

Poslanec Směru-SD také dodává, že daná televize neřeší, že lidé přicházejí o živobytí, a ani to, že se Matovič chová jako psychopat, nebo, jak stát terorizuje lidi.

„Ona řeší to, že si lidé vůbec dovolili protestovat a aktivisticky burcuje policii, aby za to stíhala lidi,“ myslí si a připomíná: „Hlavně, že když před dvěma lety protestovali „slušnolidé“, tak jim slzela očka dojetím nad statečností kaváren a točili o tom půlhodinové oslavné reportáže ve večerním zpravodajství – neboť, když protestuje bratislavský liberál, tak je to cool, ale když protestuje Blaha s Ficem, tak je třeba je zavřít.“

Blaha tedy uznává, že každý totalitní režim má svá média a snaží se nastínit jisté srovnání: „Nacisté v Německu měli Der Stürmer, liberálové na Slovensku mají Markízu. A tak jako Der Stürmer burcoval proti Židům a Slovanům, tak Markíza burcuje proti statečným lidem, kteří se odvážili 17. listopadu projevit svůj názor na šílenou Matovičovu vládu.“

Poslanec zde však vidí jeden podstatný rozdíl, a sice, že editor novin Der Stürmer byl svého času odsouzen jako válečný zločinec.

„Žijeme v zemi, v níž…“

Závěrem svého příspěvku se tak Blaha snaží svým sledujícím a veřejnosti nastínit, v jaké zemi to vlastně Slováci žijí.

„Žijeme v zemi, v níž korporátní televize burcují vládu, aby pronásledovala lidi a opozici. V zemi, v níž ministr obrany nadává lidem do opic a psychopatů. V zemi, v níž ministr vnitra vyhrožuje lidem vodními děly a armádou. V zemi, v níž premiér surově nadává svým spoluobčanům,“ shrnul dotyčný.

Připomíná však, že již brzy možná budou všichni tito režimisté stejně tak souzeni. Podle Blahy jim to možní nedochází, ale faktem je, že nebudou vládnout navždy. „Skládá se jim to a trestu neuniknou,“ míní.

„Jedno je jisté: za dnešní nenávistnou reportáž TV Markíza dostane její autor jistě Novinářskou cenu od Nadace otevřené společnosti. Předem gratulujeme,“ uzavírá celé téma Blaha.