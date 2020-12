Slovensko se bouří: Tamním majitelům restaurací a fitness center došla trpělivost a hodlají otevřít i přes zákaz

Majitelé desítek restaurací a kaváren po celém Slovensku v pondělí oznámili, že v úterý otevřou své podniky, a to i přes zákaz vlády. Vzápětí se k nim přidali i majitelé fitness center. Nespokojení restauratéři se odvolávají mimo jiné i na aktuální situaci v České republice, kde už restaurace mohly minulý týden otevřít.

Restaurační provozy napojené na iniciativu Bojujeme za naše gastro plánují v úterý 8. prosince otevřít pro hosty i své vnitřní prostory. Informoval o tom v pondělí šéf dané iniciativy Miroslav Heredoš. Podle aktuálních nařízení přitom mohou fungovat pouze na terasách a jako výdej jídla.

„Chceme být otevření ve stejném módu jako jsou otevřené kina, divadla nebo kostely,“ přiblížil.

Heredoš tento krok vysvětloval tím, že i oni chtějí fungovat v normálním režimu, tedy v tom, v jakém fungují velkoobchody, obchody, supermarkety.

K tomuto kroku ale iniciativu vedlo hned několik důvodů. Odvolávají se například na aktuální situaci v České republice, kde se už otevřely i interiéry restaurací. Dotyční si rovněž stěžují také na neexistenci adekvátní komunikace s vládou či na nedostatečné informace od Úřadu veřejného zdravotnictví (ÚVZ).

„Vzhledem k tomu, že jsme se dozvěděli, že v restauraci se nakazilo pouze 20 hostů, si uvědomujeme, že my jako segment nejsme šiřiteli nákazy covid-19,“ argumentoval dále Heredoš.

Dotyčný navíc dodal, že už nejsou nadále ochotni trpět tuto 9 měsíců trvající ignoranci a nespravedlnost vlády Igora Matoviče, která je páchaná na jejich segmentech. Stejně tak odmítají být dále rukojmími v politickém boji dvou politických stran.

„Na druhé straně ale platí, že my nejsme epidemiologové ani ústavní právníci. Bezpečnost zaměstnanců a zákazníků má být nejvyšší prioritou nás všech. Vysvětlovat si hygienické předpisy po svém a amatérsky si vykládat ústavu, zákony a nařízení, nepovažujeme za rozumné,“ upozornil Jan Laš z iniciativy Zachraňme gastro.

Přidávají se i fitness centra

Ke kritice aktuální situace restaurací se přidala i iniciativa Zachraňme gastro. Podnikatelé v gastronomii, kteří nemají šanci na smysluplné donášky, okénkový prodej či terasy, jsou podle ní zoufalí. Nikdo jim totiž nepomohl s fixními náklady na udržení provozu.

Restaurace však nejsou jedinými zařízeními, které se pro tento krok rozhodly. K iniciativě se totiž přidala i Unie fitness center Slovenska.

„Obrovské množství členů unie zítra otevírá své provozovny. Připojujeme se k iniciativě,“ avizoval šéf unie Pavel Kisel.

Většina fitness center nyní přežívá jen na úsporách a stejně jako některým restauracím i jim hrozí krach. „Fitness centra jsou hlavně kvůli nízké ziskovosti a uvolnění od okurkové sezóny v ekonomické pasti,“ dodává Kisel s tím, že se nedokáže představit, že by měly být zavřené do března či dubna příštího roku.

Posilovny přitom už nyní vědí o každém člověku, který si přijde zacvičit – většina totiž funguje na elektronické kartičky. Protipandemická omezení se jim tak zdají absurdní. Stěžují si také na chybějící pomocnou ruku od státu, jelikož po více než devíti měsících jednání s vládou do dnešního dne nedostaly pomoc či právní ochranu.

Reakce slovenského premiéra

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) se v reakci na avizované otevírání restaurací a fitness center nechal slyšet, že nebude nikomu vyhrožovat pokutami, ale dotyčné vyzval k odpovědnému chování.

„Já určitě nebudu z tohoto místa nikomu vyhrožovat. Vyzývám každého odpovědného člověka k odpovědnosti. Svoboda bez odpovědnosti vede k anarchii. Jestliže toto restaurace a fitnescentra udělají, tak zavedou anarchii,“ prohlásil Matovič po pondělním jednání vlády.

Společná řeč

Rovněž na dotyčné apeloval, že v aktuální epidemiologické situaci by takovým krokem udělali to nejhorší, co mohou udělat.

Zmiňme, že zástupci fitness center a restaurací navíc našli společnou řeč. Iniciativa Bojujeme za naše gastro a Unie fitness center Slovenska připravují novou koncepci společného postupu v oblasti žalob, ochrany práv k podnikání či exekuční amnestie. V rámci právního zastoupení obou segmentů vypracovali analýzy ústavní právníci. Týkají se oblasti omezování lidských práv a svobod, práva na protest, občanské neposlušnosti či nezákonně stávajícího stavu nouze.

Všechna omezení, kterými trpí gastro sektor společně s fitness centry, jsou dnes vynucována na základě neustále prodlouženého nouzového stavu. Advokátní kancelář Weis & Partners je odhodlána bránit zájmy poškozené skupiny občanů.

„Kancelář vyvine veškeré úsilí k tomu, aby byla náprava tohoto stavu sjednána co nejdříve,“ řekl jednatel společnosti Weis & Partners Peter Weis.

Výsledkem je právní výklad, že stát vůči svým občanům, podnikajícím v oblasti služeb, překrucuje zákon a nevystupuje v souladu s Ústavou Slovenské republiky.