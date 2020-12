Dostane nemocnice za Kollárovy dámské návštěvy mastnou pokutu? Podnět už je na cestě

Důvodem jsou návštěvy, které přijímal předseda Národní rady SR Boris Kollár během své hospitalizace v zařízení.

V tiskové zprávě od komunikační manažerky NZK Lucie Pažicové o tom informovala ředitelka nadace Zuzana Petkova. Podle nadace došlo při přijímání návštěv v čase zákazu návštěv v nemocnicích ke spáchání přestupků a správních deliktů.

„Myslíme si, že v současné pandemické situaci je dodržování pravidel klíčové. A to stejně představiteli státu či majiteli restaurací,“ poznamenala Petkova.

Podle jejích slov poskytovatelé zdravotní péče a sociálních služeb měli zajistit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních, a to s výjimkou kněží za účelem podávání svátosti pomazání těžce nemocným.

Připomíná se, že vyhláška, která vstoupila v platnost 30. října, umožňovala výjimky i pro návštěvy umírajících, pokud nemocnice zajistí důsledné dodržování protipandemických opatření.

NZK podotýká, že z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že Nemocnice sv. Michala přes zákaz umožnila více osobám, aby navštěvovaly Kollára během hospitalizace. Ze zveřejněných informací podle ní vyplývá, že navzdory dostatku zdravotního personálu a jeho nepřetržité přítomnosti byla přítomnost návštěv tolerována ze strany poskytovatele a jeho vedení. Podle nadace se Nemocnice sv. Michala jako právnická osoba dopustila správního deliktu, za který může hrozit pokuta do 20 tisíc eur.

Současně nelze vyloučit spáchání přestupků osobami, které nerespektovaly zákaz a navštěvovaly předsedy parlamentu.

Zmiňme, že Boris Kollár měl vážnou dopravní nehodu v sobotu 24. října. Předseda parlamentu byl po nehodě převezen do Nemocnice sv. Michala v Bratislavě. Během nehody se ve vozidle nacházela i bývalá finalistka Miss Universe SR Miroslava Fabušová. Kollár její přítomnost v autě později vysvětloval ve videu tak, že ho Fabušová oslovila s žádostí, aby ji odvezl do lékárny. Poté se ukázalo, že Kollár přes zákaz návštěv v nemocnicích přijímal návštěvy.

Kollár požádal o propuštění z nemocnice do domácí léčby. Hospitalizaci ukončil v pátek 27. listopadu.

Mezi přítelkyněmi Kollára a sestřičkami došlo ke střetům

Na konci listopadu slovenský deník Sme uvedl, že kromě toho, že se u Kollára střídají jeho přítelkyně, některé se měly dostat i do konfliktu s nemocničním personálem. Deník Sme tato svá tvrzení opíral o svědectví lékařů a sester, kteří si ale kvůli několika okolnostem přáli zůstat v anonymitě. Přítelkyně Kollára se podle jejich slov vícekrát dostaly s některými do konfliktu, a to i kvůli probíhajícímu zákazu návštěv.

V případě, že se sestry a další dotyční lékaři vůči takovému jednání ohradili, mělo se jim pohrozit výpovědí či stažením vánočních odměn.

„Nastaly tu trochu střety mezi přítelkyněmi Kollára a sestřičkami. Došlo i k výměnám názorů,“ uvedl jeden z lékařů.

Podle jedné zdravotní sestry pak tyto jeho dámské návštěvy nedodržovaly žádná pravidla ani hygienicko-epidemiologický režim. Po oddělení měly chodit bez ochranných prostředků.

Další ošetřující pak uvedla, že dámské návštěvy se u Kollára střídaly dokonce i v noci. Poté, co mělo docházet ke zhoršování stavu mezi jeho přítelkyněmi a personálem sester, zakročila vrchní sestra.

„Napomenula i Kollára, že takto to dál nemůže fungovat,“ uvedl lékař s tím, že se Kollár ale rozčílil a zavolal ředitele, kterému si stěžoval na takové chování.