Pellegrini vyzval Matoviče, aby udělal Slovákům „nejkrásnější vánoční dárek“ v podobě demise, zastal se i prezidentky

Předseda mimoparlamentní strany Hlas-SD a expremiér Peter Pellegrini se svými straníky zareagoval na pondělní události, a to na rozhodnutí vlády o prodloužení nouzového stavu, prohlášení prezidentky Zuzany Čaputové o chaotické politice Matoviče a otevíraní některých podniků navzdory omezením. To vše naznačuje potřebu změn, míní Pellegrini.

„Včera jsme byli svědky vystoupení prezidentky SR, která velmi diplomaticky komentovala současné dění,“ řekl Pellegrini s tím, že slova Čaputové si vysvětlil tak, že premiérovi vyslovila nedůvěru.

„Paní prezidentka vyslovila nedůvěru premiérovi za jeho nezvládání boje s pandemií. Řekla nahlas a otevřeně, že na Slovensku panuje chaos a zmatek, že děti se staly rukojmími politického sporu ve vládní koalici a že zatímco celý svět řeší covid-19, my řešíme Igora Matoviče,“ řekl.

Své tvrzení založil na výroku o tom, že je možná čas, aby řízení koronakrize převzal někdo jiný.

Šéf Hlasu zároveň připomněl, že se ozvali i majitelé gastro provozů, někteří z nich totiž od dnešního dne otevřeli své brány pro veřejnost.

„Vláda dostala signál shora i zdola, že stačilo,“ vysvětlil.

Vláda podle Pellegriniho měla na tyto kroky prezidentky i veřejnosti reagovat a přehodnotit svůj další postup, což však podle něj neudělala.

„Doslovně se potvrzují naše obavy, že vláda absolutně nezvládá nejen boj s pandemií, ale celkově nezvládá řízení tohoto státu,“ podotkl Pellegrini.

Pellegrini zkritizoval i pondělní rozhodnutí vlády opět prodloužit nouzový stav. V této věci chtějí jeho poslanci podat návrh na novelu ústavního zákona. Podle ní by za prodloužení nouzového stavu musela hlasovat třípětinová většina poslanců, zároveň by se vláda musela v předstihu zeptat parlamentu, zda s návrhem souhlasí. Argumentuje tím, že vláda si s parlamentem dělá, co chce, proto očekává, že bez takové úpravy by to NR SR schvalovala až na 20. den po vyhlášení prodloužení. Tedy 20 dní by platil nouzový stav bez souhlasu parlamentu.

Očekával, že vláda přijde s jasnou odpovědí a konkrétní nabídkou pomoci. Namísto toho podle něj přišla typická odpověď tohoto kabinetu – snaha uzurpovat si moc, a ještě více lidí přinutit poslouchat. I proto navrhují, aby se v době prodlouženého nouzového stavu, ne řádného, omezilo řízení vlády potřebným souhlasem prezidentky.

„Myslíme si, že je to férové, aby si vláda nedělala, co chce,“ prohlásil expremiér na úterní tiskové konferenci.

Zároveň vyzval premiéra, aby zvážil podání demise.

Expremiér očekává, že koalice jejich pozměňovací návrh neschválí. Pokud k tomu dojde, zváží podání na Ústavní soud (ÚS) SR. Myslí si, že tuto pravomoc by mohla využít i prezidentka.