Premiér Matovič se pochlubil, že v Británii ocenili celoplošné testování na Slovensku. Od uživatelů to však schytal

Slovenský premiér Igor Matovič sdílel odkaz na publikaci britského vydání The Guardian, v níž je uvedeno, že plošné testování na onemocnění covid-19 na Slovensku pomohlo snížit šíření nákazy o 60 procent. K tomuto snížení však přispěly i tvrdá karanténní opatření, uvádí se ve studii britských vědců.

Autoři studie, na jejímž vypracování se podílel tým expertů z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny (LSHTM), dali tento vývoj do kontrastu s anglickým Liverpoolem, kde proběhlo masové testování, ovšem bez současného uplatnění tvrdých restrikcí.

Je tak nutné podotknout, že studie britských vědců zatím neprošla recenzním procesem.

„Existují poměrně přesvědčivé důkazy, že lockdown v kombinaci s hromadným testováním na Slovensku vedl k velmi výraznému omezení zátěže infekcí covid-19,“ uvedl docent Stefan Flasche z LSHTM.

To, čeho se podařilo dosáhnout v sousední zemi, vědec přirovnal k vylití velkého kbelíku vody do ohně: zredukoval se rozsah plamenů, ačkoli nedošlo k jejich úplnému uhašení.

„Minimálně se podařilo získat určitý čas, nebylo třeba zavádět čtyř nebo pětitýdenní lockdown,“ domnívá se Flasche.

Obzvláště přitom vyzdvihl význam toho, že na Slovensku byli do karantény umisťováni i členové domácnosti infikovaných osob. K úspěchu plošného testování na Slovensku vedla podle jeho slov i citlivost použitých antigenních rychlotestů od firmy Biosensor, které schválila i Světová zdravotnická organizace (WHO), a také skutečnost, že je vykonávali výtěrem z nosu profesionální zdravotníci.

„Z nakažených, kteří podstoupili testování, Slovensko pravděpodobně zachytilo až 90 procent,“ tvrdí Flasche.

The Lancet se ještě nevyslovil

I když se tato publikace pro Matoviče stala důvodem ke svéráznému chlubení, reakce lidí svědčí o tom, že jeho nadšení nesdílí.

„Budou o nás psát i to, jak jsme zničili lidem podnikání, které roky budovali?! Kolik živnostníků přišlo o peníze?! Jak to lidi dohnalo k sebevraždám a k alkoholu?!“ ptá se Imailo Suchán Peter.

„Takové PR články v zahraničním deníku by možná u lidí vyvolaly nadšení pár let po revoluci, kdy se ještě lidé mohli utlouct po všem zahraničním. Ale teď, v době internetu, kdy množství lidí cestuje a také ovládá angličtinu, tento článek není nic, proč bychom měli jásat. Když tohle bude popisováno jako úžasný vědecký počin v renomovaném recenzovaných vědeckém časopise TheLancet, tak velmi rád složím klobouk z hlavy,“ vyslovil se Viliam Rudo.

Také Vojta Kalinač rozšířil svůj názor na téma britských publikací.

„Plošnému testování na Slovensku se v listopadu věnoval i britský odborný časopis The British Medical Journal. Vypočítal, že přibližně 25 procent lidí s pozitivním testem ve skutečnosti zřejmě nebylo nakažených. Magazín také poukázal na možnost nákazy na testovacích místech. ‚Z dlouhodobého hlediska jsou u takových screeningových programů problematická i etická stránka, náklady a efektivita v poměru k nákladům,‘ napsal v BMJ emeritní profesor veřejného zdravotnictví na Univerzitě v Edinburghu Raj Bhopal,“ poukázal na jiný pohled dotyčný sledující.

Další uživatelé Facebooku směřovali kritiku na adresu slovenského premiéra.

„Matovič by to tak nechal i další rok, i 5 let. Nemá význam mu už v čemkoli věřit a čekat na nějaký konec koronaviru, který nikdy nepřijde. Ať budeme dělat cokoliv, viry tu vždy byly, jsou a budou… Nemůžeme kvůli tomu nechat statisíce lidí přijít o všechno, aby děti žili v bídě s rodiči, kteří na tom budou jak bezdomovci. Mnozí jsme pro své práce a podnikání obětovali roky úsilí… Igore, sbalte si spolu se svými poradci kufry a dejte lidem pokoj, nebo 10 tisíc € každému za finanční ztráty,“ vyzval jej Tomáš Vaněček.

„Promiňte, pane premiére! Nedokázal jste SÁM napsat ani diplomku ve studovaném oboru a nyní se pasujete do role zasloužilého profesora, vědce, odborníka na infekce a virologii? Dovolte, abychom vám to nevěřili!!“ připomněl Matovičovi jeho minulost Jozef Kohút.