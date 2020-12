Na Slovensku plánují lockdown

Podle premiéra Igora Matoviče se na štábu dohodli na několika opatřeních.

Hlavní hygienik Ján Mikas ještě před jednáním avizoval potřebu zpřísňování opatření.

„Není vyloučen ani určitý způsob lockdownu, ale je třeba definovat jaký,“ zdůraznil. Podle jeho názoru by větší význam mělo celoplošné uzavření a nikoli regionální, protože špatná situace je téměř ve všech okresech.

Ministr obrany Jaroslav Naď zároveň potvrdil, že na pondělním zasedání vlády se diskutovalo o dalších možných řešeních, včetně lockdownu. Poznamenal, že se nemusí všechno zavírat, je potřeba však snížit mobilitu lidí.

Už týdny premiér odmítá testovat antigenovými testy v regionech, které mají nejvyšší počty infikovaných koronavirem. Všechny přesvědčuje, že Slovensko má na výběr pouze ze dvou možností - buď tvrdé uzavření země, lockdown, nebo masové testování po celé zemi. Zatímco v první fázi v listopadu bylo testování dobrovolně povinné, tentokrát by mělo být povinné.

„Dobrovolné testování je vyhazováním peněz,“ několikrát zopakoval Matovič.

I proto vicepremiér a ministr hospodářství Richard Sulík dostal za úkol do konce tohoto roku pořídit osm milionů antigenových testů.

Lékař Peter Visolajský před zasedáním krizového štábu uvedl, že jednání bylo svoláno poměrně rychle.

„Omezení mobility je nezbytné, nemocnice se plní,“ prohlásil Visolajský. Podle něj by se však země měla uzavřít a omezit cestování a setkávání zejména během Vánoc.

Později po středečním jednání vlády ministr hospodářství Richard Sulík informoval o tom, že nakonec vláda nerozhodla o usnesení k tzv. lockdownu. Má o něm rozhodnout hlavní hygienik SR Ján Mikas.

„Ústřední krizový štáb má poradní hlas a v případě lockdownu rozhodne hlavní hygienik," uvedl s tím, že všechny otázky o rozhodnutí je třeba směřovat na Mikase.

„Nemyslím si, že toto je správné, ale hlavní hygienik rozhodne,“ podotkl Sulík. Ministr naznačil, že opatření budou zavedena velmi brzy.

Matovič chtěl jako Izrael

Dříve na jednání krizového štábu premiér Igor Matovič předložil možnost vyhlášení lockdownu už od 12. prosince. Trvat by měl šest týdnů. Podle jeho slov by měl připomínat podmínky lockdownu v Izraeli. Tam mohli lidé chodit ven jen v případě návštěvy lékaře nebo nezbytných nákupů. Někteří členové krizového štábu navrhovali začátek od 16. prosince, předseda slovenské vlády však podle informací Pravdy trvá na začátku od soboty 12. prosince.

Podle informací Pravdy i odborná část krizového štábu navrhovala, aby omezení cestování nebo setkávání trvala tři týdny. V praxi by se život na Slovensku rozběhl po svátku Tří králů v lednu.

Matovič však měl navrhnout šestitýdenní uzamčení. To by znamenalo, že pokud by se země zavřela 12. prosince, otevřela by se až 24. ledna příštího roku. Měla by to být velmi přísná forma lockdownu, kdy by se radikálně omezilo cestování. Lidé by ze svých domovů mohli vycházet pouze ve výjimečných případech.

Premiér měl tuto formu lockdownu přirovnat k situaci před několika týdny v Izraeli. Ven by se lidé měli dostat jen na nezbytné nákupy nebo v případě návštěvy lékaře.