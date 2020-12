Slovenští poslanci schválili reformu soudnictví i změny v ústavě. „Nejčernější den,“ reaguje Blaha

Změny vyžadují i ​​novelu Ústavy SR, kterou poslanci také odsouhlasili. Plénum zároveň schválilo několik pozměňovacích návrhů. Poslanci odsouhlasili ústavní změny 91 hlasy ze 141 přítomných, proti bylo 50 poslanců. Reformu soudnictví schválili poslanci 89 hlasy ze 139 přítomných, proti bylo 18 poslanců.

Soudní rada bude mít ústavně zakotveno pravidlo, podle kterého bude její polovina tvořena nesoudci. Prezident, vláda a parlament budou moci nominovat pouze nesoudce. Kromě toho se zavede regionální princip pro členy volené soudci rozdělením volných míst na volební obvody. Soudcovské rady budou moci navrhovat kandidáty na členy Soudní rady pouze v rámci svého volebního obvodu. Zástupci z Nejvyššího soudu SR budou mít jeden volební obvod.

Nová legislativa rozšiřuje působnost Soudní rady o řízení ve věcech majetkových poměrů soudců. Umožňuje jí aktivní dohled nad plněním předpokladů soudcovské způsobilosti. Závažné disciplinární provinění neslučitelné s funkcí soudce definuje jako obchodní, majetkové nebo finanční vztahy s osobami z prostředí organizovaného zločinu.

Právní názor

Kromě toho se zruší rozhodovací imunita soudců obecných soudů. Za právní názor bude možné soudce stíhat pouze v případech, pokud by byl spáchán trestný čin.

Ústavní zákon v oblasti justice ukotvuje i věkový cenzus soudců. Nově budou z funkce odcházet soudci obecných soudů ve věku 67 let. V případě soudců Ústavního soudu to bude 72 let. Soudce se bude moci nově veřejně vyjadřovat ke svým rozhodnutím. Parlament také prezidentovi zakotvil v ústavě pravomoc odvolávat vysokoškolské profesory.

Vzniknout má i Nejvyšší správní soud SR, který bude mít postavení jako Nejvyšší soud SR v oblasti správního práva a přejdou pod něj kompetence na disciplinární stíhání soudců a v určitém rozsahu i ostatních právnických profesí. Nejvyšší správní soud má sídlit v Bratislavě a funkční má být od 1. srpna 2021.

Vstoupení v platnost

Reforma soudnictví a s ní související ústavní změny mají vstoupit v platnost 1. ledna 2021, přičemž několik ustanovení má nabýt účinnosti 1. srpna 2021 a další 1. ledna 2025.

Reforma soudnictví a související změny v Ústavě SR, které ve středu schválili poslanci Národní rady SR, přinášejí i změny při Ústavním soudu SR. Změní se nejen způsob jeho rozhodování, ale i způsob volby kandidátů na soudce Ústavního soudu.

Větší pravomoc má dostat prezidentka nebo prezident, který by v případě patové situace, kdy parlament nepředloží jména kandidátů, jmenoval soudce sám.

Ze schváleného pozměňovacího návrhu vyplývá, že ke zvolení kandidáta na ústavního soudce bude potřebná třípětinová většina všech poslanců. Pokud by se touto většinou nepodařilo kandidáty zvolit ani v opakované volbě, v nové volbě bude stačit už jen nadpoloviční většina všech poslanců.

Pandořina skříňka

A na tuto novinku zareagoval například poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha. „Toto je nejčernější den v novodobé slovenské historii,“ začal poslanec svůj příspěvek na sociální síti.

Podle jeho slov začíná tímto konec demokracie na Slovensku. Dodal, že Matovičovi „spouštěči knoflíků“ budou moci schválit nyní cokoliv.

„Budou vás špachtlovat, budou vás očkovat, schválí si jakékoliv znásilnění, schválí si jakýkoliv teror. A Matovič se bude všem řehtat do obličeje – tak jako dnes v parlamentu,“ uvedl.

Dnešní den označil za den, kdy na Slovensku vzniká diktatura. Podle jeho mínění si dnes jen vytvořili legální prostor na to, aby si uzurpovali moc. Parlament se podle něj přeměnil na zoologickou zahradu.

„Děsí mě, s jakou lehkostí likvidují veřejné finance i demokracii. Matovič udělal z parlamentu hadr, jeho ministryně Kolíková protlačuje ústavní změny jako ve Třetí říši v 30. letech, misionář Heger lusknutím prstu zvedá veřejný dluh o těžké miliardy eur - a do toho zběsilý Pročko huláká nadávky po poslancích opozice,“ kritizoval Blaha.

„Pokud si myslí, že dnešní hlasování je jeho vítězství, je to jeho největší omyl. Dnes je začátek jeho konce. A bude to bolet, pane premiére, bude to velmi bolet. Otevřel jste Pandořinu skříňku a ono vás to smete. Otázka není, zda skončíte, ale jak skončíte. Slovensko proti Matovičovi!“ uzavřel.