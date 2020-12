Matovič by kritizoval v každém případě. Sulík zareagoval na nespokojenost premiéra

Přestože prý běžně nereaguje na útoky předsedy vlády, premiér podle něj na tiskové konferenci zveřejnil „hrubě zavádějící informace, ačkoli věděl, že skutečnost je diametrálně odlišná“.

Sulík odmítá, že by při nákupu antigenních testů cokoliv sabotoval. Upozornil, že dřívější nákup není možný i vzhledem k procesu vypracování zadání ze strany ministerstva zdravotnictví.

V této souvislosti poukázal také na 16denní zákonnou lhůtu při veřejných zakázkách. Politik informoval, že nejdřívější možný termín na jejich dodání je 7. ledna 2021.

Zároveň kritizoval pomalou pomoc segmentům zasaženým krizí. Občané si podle jeho názoru o kompetentnosti vlády SR nemohou myslet nic dobrého.

„Já jsem sice dostal úkol obstarat testy už 19. listopadu, ale trvalo nekonečných 17 dní a pět pokusů o řádné zadání, dokud jsem to opravdu mohl začít dělat,“ prohlásil politik.

Vysvětlil, že premiér Igor Matovič při nákupu požadoval co nejvyšší specificitu testů, resort zdravotnictví však odmítal přepracovat zadání a změnit specificitu z 97 procent na 99. I proto podle Sulíka nemohli začít dříve.

Místopředseda vlády přiblížil, že při veřejných zakázkách je nutné dodržovat několik procesů a lhůt, například se musí uskutečnit tržní konzultace, vyhodnocení nabídek, zasílání výzev k jednání. Přestože ze zhruba 100 nabídek po kontrole zůstalo kolem 60, stále bylo zapotřebí se všemi firmami jednat, aby nepodaly námitku a ještě více nezkomplikovaly proces. Vicepremiér zdůraznil, že jde o desítky milionů eur.

Deklaroval, že vždy měl a má zájem dodržovat zákon. Matovič si však podle něj myslí, že to dokáže udělat lépe.

Sulík poznamenal, že nabídky jsou, ale nechce dopustit obcházení zákona. Myslí si, že pokud by na urychlení přistoupil, premiér by byl první, kdo by ho obviňoval z nedodržení zákona.

Dříve slovenská média psala o tom, že prezidentka země Zuzana Čaputová s premiérem Igorem Matovičem podle jejích slov žádný souboj nevedla. Hlava slovenského státu vnímá středeční výroky předsedy vlády jako snahu přehodit odpovědnost za svá rozhodnutí na někoho jiného. Podotkla, že rovněž se nevyjadřovala proti testování na onemocnění covidem.

Pro TASR to uvedl mluvčí hlavy státu Martin Strižinec.

„Prezidentka žádný souboj s premiérem nevedla. Nikdy se nevyjadřovala proti testování,“ zdůraznil Strižinec.

Čaputová podle něj věří, že krizový štáb omezení mobility navrhl po zralé úvaze a v souladu s doporučeními odborníků.

Předseda vlády přiznal prohru v otázce prosazení plošného testování jako alternativy lockdownu. Uvedl to v souvislosti s odlišnými postoji s prezidentkou i přístupem k nákupu antigenních testů ze strany ministerstva hospodářství.

Prezidentce připomněl její zpochybnění logistického zabezpečení první fáze plošného testování i nesouhlas s povinnou formou testování v dalších plánovaných fázích.

„De facto vyřkla ortel nad prosincovým plánovaným testováním,“ uvedl Matovič.