Velvyslanectví USA na Slovensku oceňuje za řízený rozklad právního státu? Lidem neunikly i horší věci

90letá Eva Mosnáková, která přežila holocaust, byla oceněna cenou Ochránce lidských práv za sdílení svého životního příběhu a pomoc svým spoluobčanům při budování tolerantnější a otevřenější budoucnosti.

Dlouholetá investigativní novinářka Monika Tódová dostala cenu Woman of Courage - Žena s odvahou za její neúnavnou snahu odhalovat korupci na nejvyšších místech a obhajobu svobody tisku.

Předseda Okresního soudu v Žilině Jaroslav Macek obdržel výroční Cenu Jána Kuciaka za transparentnost za prosazování transparentnosti při obchodování se státem a za pomoc veřejnosti při prosazování odpovědnosti představitelů státu. Okresní soud v Žilině dohlíží na unikátní slovenský nástroj pro zajištění transparentnosti - registr partnerů veřejného sektoru.

Když to vyznamenání Mosnákové otázky u Harabina nevyvolalo, dvě další ocenění se stala tématem jeho komentáře.

„To, že Sorošovské osazenstvo velvyslanectví USA na Slovensku ocenilo fašistickou ultraliberálku Moniku Tódovou za řízený rozklad právního státu na Slovensku mě nepřekvapilo, ale vyznamenání předsedy Okresního soudu v Žilině Jaroslava Macka ano. Skládal soudce Jaroslav Macek slib věrnosti Slovenské republiky, nebo Sorosově klice? Jsem přesvědčen, že po anulování ukradených prezidentských voleb v USA, vítěz voleb Donald Trump i v tomto směru zjedná nápravu a budou muset ceny vrátit,“ uvedl politik.

Lidé své rozhořčení rovněž neskrývali. Vůbec nepochopili vyznamenání Macka a položili otázky.

„Americké ocenění pro slovenského soudce??? A už vůbec nerozumím tomu, za COO?“ ptá se Anna Pekarová.

„Jsem zvědavý, co na ocenění nezávislosti soudce řekne soudní rada... Pokud on jediný jako nezávislý dostal cenu, znamená to, že ostatní si ji nezasloužili a jsou závislí?“ dotazuje se Vladimir Cipciar.

Hněv většiny komentujících zapříčinila Monika Tódová.

„Literární činnost Tódové je asi tolik hodna jako toaletní papír po použití,“ napsal Ladislav Preis.

„Tak ať si ji vezmou do New York Times. Nám zde toto netřeba,“ navrhl Janko Slovenský.

„Tak se nám dívka vybarvila a potvrdila se pravdivost Ficových slov o prodejných novinářských prostitutkách na Slovensku,“ nešetřila Tódovou Anna Rapavá.

„Jasný důkaz, že americká ambasáda zasahuje do vnitřních záležitostí v našem státě, ovlivňuje a řídí různé procesy,“ konstatoval Radoslav Juščák.

„To už mohli vyznamenat v podstatě i Matoviče s Mikasem,“ přidal sarkasmu Vladimír Lieskovský.

Dříve se ke svátku vyslovil slovenský politický analytik Eduard Chmelár.

Podle jeho mínění je u nás hodnota tohoto svátku devalvována tím, že politici v nejvyšších funkcích ho zneužívají spíše na vyjádření loajality vůči geopolitice mocenského hegemonu, než na reálný boj za lidská práva pronásledovaných osob.

„Před třemi měsíci prezidentka Zuzana Čaputová za velkých ovací domácích médií telefonovala běloruské spisovatelce Světlaně Alexijevičové, aby jí vyjádřila podporu v boji proti Lukašenkovu režimu. „Paní Alexijevičová je však na svobodě a těší se dobrému zdraví, zatímco Julian Assange sedí v nejtvrdších podmínkách v britském vězení a hrozí mu vydání do USA, doživotí nebo trest smrti za to, čemu se na Slovensku říká investigativní žurnalistika,“ konstatoval.