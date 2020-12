Blaha: Vždy, když je premiér Matovič v Bruselu, Slovensku hrozí mezinárodní hanba. A tak je to i nyní

Slovenský premiér Igor Matovič se včera a dnes nacházel v Bruselu, kde reprezentoval Slovensko na summitu lídrů Evropské unie. Jednání probíhala o víceletém finančním rámci na následujících sedm let, speciálním Fondu obnovy a také o společném boji proti klimatickým změnám.

Matovičova cesta pochopitelně neunikla slovenskému poslanci Ľubošovi Blahovi. Ve svém příspěvku nezapomněl hned na začátku zmínit dřívější Matovičovu návštěvu Bruselu, která jej nechvalně proslavila i v mnoha dalších zemích. Důvodem bylo jeho vystoupení s ne příliš dobrou angličtinou.

„V minulosti ztrapňoval Slovensko švestkovým koláčem pro kancléřku, dětinskými fotkami s hrnci a lechtivou angličtinou – van tajm, neks tajm, pamatujete si,“ uvedl úvodem.

Historické vítězství

Pokračoval s tím, že momentálně je jeho „šaškování“ bezpečnější. Uvedl, že se otočil zády Polákům a Maďarům, tedy slovenským partnerům ve V4. „Ti i bez Matoviče a Korčoka dosáhli historického vítězství, k čemuž jim srdečně gratuluji – je však tragické, že ho dosáhli bez Slovenska,“ uvedl Blaha.

Blaha uvádí, že po této „diplomatické facce“ by měl ministr Korčok okamžitě odstoupit. Dodává, že požadavek sousedů byl úplně logický, jelikož nechtěli, aby se evropské peníze podmiňovaly tím, co si o jejich právním státu myslí politické orgány v Burselu.

„Žádali, aby o těchto věcech rozhodoval nepolitický a nezávislý soudní dvůr. To se samozřejmě nelíbilo západním státům z Beneluxu, které agresivně přetlačují liberální agendu a střední Evropě chtějí vnucovat migraci a sluníčkářské hodnoty,“ pokračoval ve svém příspěvku.

Žádné výsledky

A Blaha pokračoval se svou kritikou i v další části postu. Konstatoval, že Korčokova politika nepřináší žádné výsledky. Matovič tak podle jeho slov nyní před partnery V4 vypadá nejen jako zrádce, ale i jako lúzr.

„Pokud za toto Korčok neodstoupí, tak nemá žádnou čest. Ve střední Evropě Matoviče a Sulíka neosloví nikdo jinak než Jidáš a Brutus,“ uvedl.

„Oba opustili parlamentní sál, tudíž její vláda padla jak kvůli Sulíkovi, tak kvůli Matovičovi. Ti dva si opravdu nemají co vyčítat. Díky oběma se Směr vrátil k moci – pokud jsme nestihli ještě poděkovat, tak děkujeme, Igore,“ napsal ironicky Blaha.

A co považuje Blaha za nejvtipnější moment? Podle něj se jedná o to, kdy Matovič vyčítá Sulíkovi, že srazil vládu Radičové. Blaha však připomíná, že Matovič se v rozhodujícím hlasování o pádu vlády Radičové zachoval úplně stejně jako ministr hospodářství Richard Sulík

Vysvětlil, že nechce kazit Matovičovi jeho sebevědomí, avšak pokud někdo srazil vládu Radičové, byl to podle Blahy Matovič společně se Sulíkem. „Pokud dnes někdo ničí Slovensko a může za mrtvé, je to on, společně se Sulíkem. A pokud někdo zrazuje V4, tak je to on. Společně se Sulíkem, respektive s Korčokem,“ napsal.

V závěru pak vzkázal něco i do Polska a Maďarska: „Přátelé z Polska a Maďarska, omluvte našeho premiéra. Promiňte, za naši zbabělou vládu. A gratulujeme k vítězství.“