Na Slovensku přijali vakcinační strategii. Kvůli nákaze se zvažuje zákaz vycházení

Slovensko v pátek přijalo strategii postupného očkování proti onemocnění covid-19. Očkovaných by mělo být 65 procent populace s tím, že se očkovat budou lidé nad 18 let. Kvůli stále postupující nákaze se u našich sousedů zvažuje také zákaz vycházení.

Vakcinace se podle infektologa Pavola Jarčuška bude realizovat ve čtyřech vlnách. Přiblížil, že v první vlně by se měli očkovat zdravotníci a pracovníci v domovech sociálních služeb, ale například i policisté, vojáci a pracovníci kritické infrastruktury.

Ve druhé vlně se budou očkovat lidé nad 65 let a chronicky nemocné osoby. Ve třetí vlně budou očkovány osoby z marginalizovaných romských komunit, bezdomovci, azylanti, ale například i učitelé. Ve čtvrté vlně by měly být očkovány pouze osoby nad 18 let, které o očkování budou mít zájem. Doplnil, že očkovat se bude ve vakcinačních centrech při nemocnicích.

Po jednání Pandemické komise SR dnes sdělil nové informace ministr zdravotnictví Marek Krajčí k možnému zákazu vycházení. Pandemická komise jej chce navrhnout. Ten by měl být podobný jako před celoplošným testováním. Vycházet by se mohlo jen za účelem cestování do práce, do školy, či například na nákup potravin. Důvodem je velmi vážná situace kolem nového koronaviru a zvyšující se počet hospitalizací.

Kdy by mělo k zpřísnění lockdownu dojít, závisí podle šéfa resortu zdravotnictví na rozhodnutí slovenské vlády. „Čím později ho zavedeme, tím déle musí trvat, abychom se dostali k nějakým pozitivním číslům,“ vysvětlil s tím, že pandemická komise je však jen poradní orgán.

Osoby, které se dají otestovat, budou mít podle ministra výjimku ze zákazu. Návštěva přírody by byla možná jen v rámci okresu. Šéf resortu přiznal, že každý pátý pacient, který se dostane do nemocnice, onemocnění covid-19 podlehne. K nákaze často dochází právě v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb.

Vánoce na Slovensku

Zmiňme, že již před pár dny bylo rozhodnuto o tom, že Slovensko stráví Vánoce v lockdownu. Od 11. prosince se zavřou terasy restaurací, od 14. prosince se zpřísní podmínky pro hotely, vleky a lanovky a od 21. prosince zavřou všechny obchody s výjimkou potravin, drogerií či lékáren.

Hlavní hygienik Ján Mikas v souvislosti s restriktivním opatřením, které se týká gastroprovozů, uvedl, že k opatření přistupují, protože jde o velké epidemiologické riziko.

Hlavní hygienik také vyzval, aby veřejnost nenavštěvovala vánoční trhy, jako místo představující zvýšené riziko setkávání osob a šíření nového koronaviru. Kostely, kina, jakož i fitness centra mohou nadále fungovat za podmínek jako dosud. Potvrdil to hlavní hygienik. Apeloval, aby byla dodržována nastavená opatření.

Co se týče aktuální situace na Slovensku, pak za včerejší den přibylo 2166 potvrzených případů covidu-19. Celkově bylo v zemi potvrzeno 127 087 případů, z toho se vyléčilo 93 533 a zemřelo 1122 osob.