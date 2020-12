„Přestaňte ukazovat prstem na jiné – vy jste selhali.“ Blaha odpověděl na bědování premiéra Matoviče

Premiér Igor Matovič dostal výprask od opozičního poslance za stranu Směr Ľuboše Blahy poté, co si na svém profilu na Facebooku postěžoval, že ti, kteří ho před měsícem lynčovali za plošné testování na covid-19, aktuálně volají po výjimkách z lockdownu pro ty, kteří budou mít test. Podle Blahy rychlotesty nic nevyřešily a problém je stále větší.

Premiér Igor Matovič ve svém příspěvku na Facebooku promluvil o nebezpečném populismu v době pandemie, který projevují jeho oponenti, kteří vyzývají, aby se plošně testovali „hořící“ okresy.

„Nechápu už vůbec. Nejprve zburcovali v lidech až nenávist vůči mně a plošnému testování, a teď to já mám nějakým zázrakem zvrátit,“ konstatoval Matovič.

„Nějak si záhadně neuvědomují, že během plošného testování jsme měli přesně to – lockdown s výjimkou pro ty, kteří měli test. Jasně, rád bych šel přesně tou cestou, ale to by někdo nemohl totálně selhat s nákupem testů,“ uvedl předseda vlády na sociální síti.

Jak poznamenal, veřejně ho někteří ujišťovali, že jakékoliv plošné testování už musí být jen striktně dobrovolné.

Myslí si, že na to stovky nevinných lidí doplatí životy a tisíce trvalými zdravotními následky.

Reakce Ľuboše Blahy

Ve své odpovědi se poslanec za stranu Směr Ľuboš Blaha vysmál urážlivému tónu příspěvku předsedy vlády: „Celé Slovensko vás má za blázna a vy máte stále pocit, že jste Mesiáš a všichni vám ubližují.“

„Vaše rychlotestíky nic nevyřešily a problém je ještě větší, než byl. Kdybyste namísto těchto nesmyslů postupoval podobně jako jiné země, například sousední Rakousko, mohli jsme už dávno mít za sebou uzamčení a Vánoce mohly být v klidu,“ napsal Blaha na své facebookové stránce.

Projekt plošného testováni na covid-19 označil za nesmysl.

Blaha obvinil Matoviče z toho, že „ze Slováků udělal laboratorní myši“ a „chtěl se pochlubit Angele Merkelové“. Podpořil však nabídku provádění antigenových testů v ohniskách nákazy, ale nelibí se mu snížení počtu PCR-testů.

„Nikdo nikdy netvrdil, že antigenové testy nemají smysl v konkrétních případech. V ohniscích mají smysl, a přesně to dnes říkají všichni - není v tom žádný rozpor. Snížením počtu testů PCR a jejich nahrazením antigenními rychlými testy, které fungují pouze u lidí s příznaky, jste u lidí vyvolal pocit falešné negativity a pomohl jste té vaší ohavnosti, aby se nekontrolovatelně šířila. Za všechno může ta vaše posedlost antigenem. Za všechno můžete vy,“ konstatoval.

Připomeňme, že Ústřední krizový štáb vlády SR by měl dnes projednat opatření, která v pátek navrhla pandemická komise. Na jednání by členové měli rozhodnout, zda budou přijata zpřísněná opatření a zákaz vycházení, který pandemická komise navrhla zavést co nejdříve.