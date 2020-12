První slovenský ministr má koronavirus. Ján Mičovský je v karanténě

„Úzké vedení MPRV SR se v nadcházejících dnech podrobí testování na onemocnění covid-19. I přes krizovou situaci se vedení ministerstva snaží zajistit splnění všech plánovaných úkolů,“ uvedla Hrdá.

„Už v posledních měsících probíhaly všechny porady vedení a jednání online formou, takže osobní kontakt pracovníků byl minimální. MPRV SR jako dosud, tak i v nejbližších dnech a týdnech, si bude své úkoly plnit i v tomto režimu. Prioritou zůstává ochrana zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců,“ doplnila.

Dodala, že od pondělí 14. prosince 2020 zaměstnanci MPRV SR, kteří byli v kontaktu s ministrem, přechází na systém práce z domu, tzv. home office.

Premiér Igor Matovič na své facebookové stránce ministrovi popřál brzké uzdravení.

Aktuální počet nakažených koronavirem na Slovensku

Lékaři identifikovali na Slovensku za poslední den 505 lidí nakažených koronavirem, což je o 1 685 méně než o den dříve. Pokles je způsoben snížením počtu testů prováděných v republice o víkendech, informovalo o tom v pondělí slovenské ministerstvo zdravotnictví.

Celkem bylo pozitivně testováno již 133 489 osob, z toho se 98 585 lidí uzdravilo. Počet potvrzených úmrtí na plicní formu covid-19 vzrostl o 30 případů. Celkový počet je 1 205.

V současné době je v republice hospitalizováno 2 037 pacientů s potvrzeným koronavirem. 142 pacientů bylo připojeno k zařízením umělé plicní ventilace.

Epidemiologická situace na Slovensku se zhoršuje. Úřady zvažují zvýšení stávajících sociálních omezení, včetně uložení zákazu opouštět obytné prostory bez naléhavé potřeby. Občané budou moci navštěvovat pouze lékaře, opouštět své domovy za účelem nákupu léků a jídla a také cestovat do práce.

Na konci ledna – začátkem února začne země dobrovolné a bezplatné očkování obyvatel vakcínami západní výroby zakoupenými úřady prostřednictvím Evropské komise. Nejprve budou očkováni proti koronaviru zdravotničtí pracovníky a zaměstnanci sociálních služeb, policie a vojenští pracovníci, jakož i osoby zapojené do strategických zařízení národní infrastruktury.

Na Slovensku byl od 1. října obnoven nouzový stav, který platil během první vlny pandemie od 16. března do 14. června. Tentokrát by měl skončit 30. prosince. Odborníci předpovídají, že ho úřady prodlouží. V zemi byla zavedena přísná sociální omezení, rouškový režim je povinný. Porušení hygienických a epidemiologických opatření hrozí pokutami až do výše 20 tisíc eur.