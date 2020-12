Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zavítala do Vatikánu. Víme, o čem jednala s papežem a jaké dary mu přivezla

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová včera odpoledne odletěla do Vatikánu na oficiální návštěvu. Během ní se má setkat nejen s papežem, ale i s dalšími významnými osobami. Dnes proběhla audience u Svatého otce, na níž se probíralo několik témat.

Na oficiální návštěvu Vatikánu vycestovala slovenská hlava státu poprvé. Kromě papeže by se Čaputová měla setkat také s emeritním kardinálem Jozefem Tomkem a jednat bude se státním sekretářem Vatikánu Pietrem Parolinim. Prezidentka již jednala se sekretářem pro vztahy se státy Paulem Richardem Gallagherem.

Uvádí se, že po oficiálních setkáních ve Vatikánu Čaputová navštíví Baziliku sv. Klimenta, v níž položí květiny ke hrobu sv. Cyrila.

Zmiňme, že členem delegace prezidentky je i ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí SR Ivan Korčok.

„Společně s prezidentkou se ministr zúčastní osobní audience u papeže Františka a jednání se státním sekretářem, kardinálem Pietrem Parolinim. Na programu je také setkání s kardinálem Jozefem Tomkem,“ informoval tiskový odbor ministerstva zahraničí.

Prezidentku ale na její cestě doprovází také uznávaný biochemik Pavol Čekan, který během první vlny koronaviru daroval Slovensku PCR testy a všichni mu děkovali. Později si však vysloužil ostrá slova od premiéra Igora Matoviče, protože kritizoval antigenní testování. V posledních hodinách se mu ale dostalo ještě větší pocty, a to právě kvůli cestě do Vatikánu. I on spolu s Čaputovou absolvoval audienci u Svatého otce.

Audience u Svatého otce

Uvádí se, že setkání bylo naplánována na dnešní den. Podle Čaputové na něm papež František vzkázal Slovensku, aby v souvislosti s koronavirovou krizí bojovalo a vydrželo.

„Vzkazuje nám, že máme vydržet, bojovat a hlavně držet spolu. Jeho slova během našeho osobního rozhovoru byla nesmírně uklidňující. Byla to slova smíření a naděje,“ napsala na svém Facebooku

Podle prezidentky jsou Slováci jeho srdci blízcí, váží si jich a myslí na ně i v těchto těžkých časech. Na Facebooku pak nastínila, co bylo dalším tématem jejich rozhovoru.

„Jedním z témat, o kterém jsme spolu mluvili, je prohlubující se rozdělení ve společnosti. Velmi oceňuji postoje papeže, který se dlouhodobě zastává chudých, sociálně slabých, lidí v nouzi. Je velkou inspirací poslouchat jeho slova o tom, jak důležitá je láska vůči každému jednomu člověku bez rozdílu,“ uvedla.

Podle jejích slov ji se Svatým otcem spojuje také přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších úkolů, který před námi dnes stojí, je sjednotit naše společnosti , uklidnit lidi, spojit naše země a ukázat, že v dobách opravdového ohrožení dokážeme odložit spory, spolupracovat a vrátit se k základním hodnotám lásky k bližním.

Prezidentka navíc pozvala papeže na návštěvu Slovenska. Ten pozvání přijal, ale dodal, že uvidí, jak mu to situace ve světě dovolí.

„Zájem přijet má opravdu upřímný,“ řekla Čaputová.

Dodala však, že vše je o pandemické situaci a papežově zdravotním stavu. Na setkání si dotyční povídali o aktuální situaci ve světě i na Slovensku. Papež podle prezidentky pronesl, že „po krizi nikdy nic nezůstane stejné“.

Zároveň podotkla, že papež František na setkání hovořil také o zvláštní úloze a postavení žen v době krize.

„Doslova řekl, že jsou ženy blíže k životu pro mateřství, a proto mohou sehrát možná významnější roli ve zklidnění situace a v sjednocování světa a země,“ uvedla Čaputová.

Dary pro papeže

Za zmínku však stojí dary, které slovenská prezidentka přivezla papežovi. Jednalo se o čtyři velké adventní svíce vyrobené v chráněné dílně lidmi ze znevýhodněného prostředí. Ti svíce vyrobili z recyklovaného materiálu, protože je papeži blízké téma klimatických změn. Stejně tak mu darovala obraz Panny Marie, která je patronkou Slovenska.

„Papež a Vatikán se starají také o lidi bez domova. Mají nemocnici, v níž se o ně starají. Je to pro ně v této těžké době příspěvek,“ vysvětlila hlava státu.

To však nebylo vše. Od slovenských vědců pak Čaputová do Vatikánu přivezla ina koronavirus.

A k neobvyklému daru se vyslovil i její mluvčí Martin Strižinec: „Testy mají sloužit v zařízeních ve Vatikánu, které poskytují přístřešek a lékařskou péči lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci a většinou nemají vlastní domov.“

„Naše PCR testy z MultiplexDX International cestují do Vatikánu jako dar, a to k testování uprchlíků. A já cestuji s nimi, a dokonce jdu i na audienci s papežem Františkem společně s paní prezidentkou Zuzanou Čaputovou,“ napsal potěšeně biochemik Čekan na sociální síti.

Reakce Andreje Danka

K celé věci se na sociální síti vyslovil také slovenský politik Andrej Danko. Ten se konkrétně zaměřil na dary, které Čaputová přivezla.

„Myslíte si, že pro Svatého otce Frantička je vhodným dárkem test na covid?“ ptal se na Facebooku.

A na jeho slova reagovali mnozí uživatelé.

„No, nevím,“ reagovala na jeho dotaz jedna uživatelka, která rovněž poznamenala, že prezidentka SR byla na schůzce „oblečená jako mafiánská vdova“.

„Asi jich panu Matovičovi ještě spousta zůstala, Zase jsme se zviditelnili (zesměšnili),“ stálo v dalším komentáři.

Jiní podotýkali, že by bylo lepší darovat papeži rovnou vakcínu.