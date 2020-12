Na slovenského exministra zaútočil neznámý pachatel. Dnes se měl spolu s Kočnerem účastnit soudu v kauze směnek Markízy

Ruska pachatel polil v pondělí při běhu neznámou látkou a exministr skončil v ružinovské nemocnici, kde byl ošetřen. Lékař mu vystavil pracovní neschopnost. Exministr a bývalý ředitel TV Markíza má zraněné oči a dýchací cesty. Ve věci útoku již bylo podáno trestní oznámení proti neznámému pachateli.

V úterý se mělo konat veřejné zasedání Nejvyššího soudu SR ve věci odvolání Kočnera a Ruska v kauze falšování směnek. Oba byli v únoru nepravomocně odsouzeni k 19 letům vězení. Kočner dostal ještě peněžitý trest ve výši 10 tisíc eur (přes 263 tisíc korun). Senát kvůli zranění Ruska odročil veřejné zasedání na 12. a 13. ledna. Původně se mělo konat toto úterý a ve středu.

Prokurátor Úřadu speciální prokuratury Ján Šanta a advokát Markízy Daniel Lipšic s rozhodnutím senátu nesouhlasí. Šanta uvedl, že ho informace o hospitalizaci Ruska „nepřekapují“. Dále prohlásil, že „nevěří na náhody a že senát musí konat“.

„Obžalovaný se má večer před jednáním chránit před nástrahami. Nenacházím ve stanovisku lékaře, aby tam bylo konstatováno, že stav Pavla R. je ohrožen,“ řekl Šanta.

„Toto ospravedlnění nesplňuje podmínky. Jde o předvánoční obstrukci obžalovaného,“ poznamenal Lipšic.

Lipšic požádal předsedkyni senátu Nejvyššího soudu, aby vydala příkaz na zatknutí obžalovaného Pavla Ruska, aby mohl klást otázky znalkyni během veřejného zasedání.

Kauza směnek

V únoru byli Rusko spolu s Kočnerem uznáni vinnými v kauze padělání směnek TV Markíza v hodnotě zhruba 69 milionů eur (1,75 miliardy korun). Prokuratura tvrdila, že Rusko nevystavil směnky v roce 2000, jak je na nich uvedeno, ale až po roce 2013, kdy již nebyl ředitelem ani spolumajitelem TV Markíza. Podepsal je ale za Markízu, která se tak stala ručitelem.

Směnky rovněž nebyly zahrnuty do účetnictví Markízy ze skupiny Central European Media Enterprises (CME), které Rusko prodal svůj vlastnický podíl. Skupinu CME v roce 2020 koupila skupina PPF Petra Kellnera. Proplacení směnek požadovala od Markízy jedna z firem podnikatele Mariana Kočnera.

Prokurátor žádal 20 let odnětí svobody pro oba obžalované. Obhajoba naopak navrhovala zamítnutí obžaloby. Advokáti Ruska i Kočnera kromě jiného tvrdili, že v procesu byla porušena práva obhajoby. Stěžovali si mimo jiné na to, že soud nepředvolal další svědky a znalce a že nebyly prozkoumány všechny listiny, jak to sami navrhovali. Kočner i Rusko se proti 19letému trestu vězení odvolali.