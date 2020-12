Danko reagoval na to, že ministr Naď podal sedm trestních oznámení: Atmosféra ve společnosti je výsledek vaší práce!

„Stačilo! To, že mám jako politicky aktivní osoba strpět vyšší míru útoku proti mé osobě, to akceptuji. Dokonce i to, že jsou tyto útoky často vysloveně vulgární a nechutné. Ale to, že kdejaký, s prominutím lidský odpad, vyhrožuje vraždou nejen mé osoby, ale i mých dětí, tak to trpět nebudu,“ napsal Naď s tím, že podobné výhrůžky už trpět nebude, a proto podal sedm trestních oznámení za nebezpečné vyhrožování.

Ministr rovněž informoval, že byla přijata i další opatření na ochranu jeho rodiny. Následně Naď upozornil, že i přes to, že „více podezřelých teď napláká“, že to tak nemyslelo, bude si trvat na svém. A také zdůraznil, že vzhledem k tomu, že je vyhlášen nouzový stav, jsou tresty vysoké.

Připomeňme, že facebookový profil ministra se stal dne 17. listopadu po protestech kotlebovců terčem útoků, když demonstranty označil za opice. Naď následně na své stránce zveřejnil několik výhrůžek adresovaných jemu a jeho rodině. V diskusích si totiž mohl přečíst ohavné komentáře jako: „Zamordovat celou rodinu i s dětmi“ nebo „Zdechni i s tvými dětmi.“

Reakce Danka

Nicméně, podle předsedy SNS Andreje Danka je ministr Naď jedním z důvodů, proč ve společnosti roste apatie a agresivní projevy vůči vládě.

„Podporuji vás v tom, abyste si svou rodinu chránil. Chci vás však vyzvat, abyste se zamyslel sám nad sebou,“ říká Andrej Danko ve videu adresovaném šéfovi resortu obrany.

„Ta atmosféra, která je dnes ve společnosti, je však výsledek čistě vaší práce. Děláte si legraci z lidí… Vy jste je 17. listopadu nazvali opicemi,“ konstatoval.

Dále se Andrej Danko ptá, zda aktuální napjatou situaci ve společnosti nezpůsobil právě ministr Naď. „I my jsme na vás mohli podat tisíce trestních oznámení. Na vás, na vašeho předsedu, i na vaše falešné diskutéry, které si platíte z OĽaNO,“ pokračuje Danko.

V neposlední řadě Danko Nadě upozornil na to, že nic netrvá věčně.

„Chovejte se tak, abyste se jednoho dne mohl vrátit do ulic. Dnes se vám nehodí, když lidé demonstrují, nazývat je však opicemi bylo velmi odvážné. Prosím vás, zamyslete se nad tím, jak řídíte tento stát. Otevřete jedno lyžařské středisko, druhé ne. Jedni se testovat musí, druzí ne. Jednou je testování povinné, podruhé ne. Nikdo neví, co má dělat. Jednou budete tento stát předávat a budete nést plnou odpovědnost za to, jak jste se chovali,“ dodal na závěr Andrej Danko s tím, že kdo seje vítr, sklidí bouři.