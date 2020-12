Elitní jednotka zasahuje ve společnosti, do které údajně investovala Matovičova manželka

Národní kriminální agentura (NAKA) provádí razii ve slovenské společnosti Arca Capital. Do firmy podle slovenských médií investovala manželka premiéra Igora Matoviče Pavlína.

Policejní akce ve společnosti Arca Capital probíhá od ranních hodin v Bratislavě a v dalších objektech. První o tom informovala televize JOJ.

Do obecného povědomí krachující společnost vstoupila v září tohoto roku v souvislosti s manželkou Igora Matoviče (OĽaNO), která do ní měla investovat údajně až 10 milionů eur. Tuto informaci přinesl týdeník Plus 7 dní. Podle novinářů může dokonce existovat podezření, že Pavlína Matovičová mohla být při investici zvýhodněna.

„Lhali o tom, že nějaká Arca Capital, tam Pavlínka neměla jedno jediné euro. Lhali o částce, že 10 milionů eur. A lhali v nejpodstatnějším, co se navíc týká mě a mé manželky, že jsem jí poskytl informace a protekčně jsem jí vybavil, aby si tyto peníze vytáhla a poškodila všechny ostatní,“ prohlásil tehdy Matovič.

Investici své ženy Matovič popřel a vysvětlil, že jeho choť si pořídila tři směnky společnosti Arca Investments, každou ve výši 200 tisíc eur. Dokument ovšem odmítl předložit. Z celé kauzy obvinil strany Směr a Hlas a skupinu Penta, do které spadá týdeník Plus 7 dní.

Dvě směnky měly vzniknout v době, kdy byl Matovič premiér a disponoval informacemi o tom, že firma má problémy. Premiér ale tvrdí, že o finance své ženy se nestará. Směnky nebyly vyplaceny.

Matovič 21. září tvrdil, že expremiéři Peter Pellegrini a Robert Fico byli informováni o podezřelé činnosti skupiny Arca Capital spadající pod společnost Arca Investments ještě v roce 2018. Svou manželku označil za oběť podvodu společnosti Arca Capital.

Bývalý premiér Peter Pellegrini a nyní předseda strany Hlas požadoval od Matoviče, aby předložil hmatatelné důkazy o tom, že jeho manželka neměla žádnou neoprávněnou výhodu.

Ve straně Směr uvedli, že podali trestní oznámení na společnost Arca Capital.

„Asi je třeba připomenout, že Robert Fico od března 2018 není předsedou vlády SR, čili jakékoliv výmluvy Igora Matoviče jsou jen a jen důkazem jeho rostoucí nervozity. Robert Fico i s manželkou předložili důkazy o jejich nevině, když byli obviněni v případě účtů na Belize. Tak ať se již Igor Matovič chová jako chlap a ukáže, jak jeho manželka převedla 600 tisíc eur. Nebo je nepředvedla a jsou to pouze výnosy z deseti milionů?“ napsal tiskový odbor Směru.

Před dvěma týdny Specializovaný trestní soud na Slovensku poslal do vazby spolumajitele investiční skupiny Penta Investments, jednoho z nejbohatších Slováků Jaroslava Haščáka, který byl v úterý zadržen a obviněn z korupce a z praní špinavých peněz.