Proč nešel do karantény? Sulík se setkal s pozitivně testovaným Pellegrinim, pak se objevil na vládě

Zatímco moderátor i ostatní, kteří se účastnili natáčení, šli rovnou do 5denní karantény, šéf liberálů tak neučinil. Ve středu ráno přišel na zasedání vlády. Připomíná to server Nový čas.

Sulík však své jednání obhajuje.

„Byli jsme od sebe neustále v odstupu, měl jsem roušku, v podstatě každý den chodím na testy a všechny byly negativní. A teď je na programu důležité jednání vlády,“ vysvětloval ministr, proč nezůstal v domácí izolaci.

Poznamenává se, že jednání vlády se však mohl zúčastnit online, jako to v pondělí udělal ministr práce Milan Krajniak, nebo za sebe mohl poslat náhradu jako ministr životního prostředí Ján Budaj, který je v karanténě kvůli pozitivnímu řidiči.

I v RTVS na rozdíl od Sulíka zvolili karanténu.

„Všichni zaměstnanci RTVS, kteří se během uplynulé neděle 13. prosince zúčastnili natáčení relace Za 5 minut 12 a přišli do kontaktu s pozitivně testovanou osobou, jsou v domácí karanténě. Po uplynutí 5denní lhůty budou přetestování,“ uvedla mluvčí Andrea Pivarčiová.

Zároveň doplnila, že podle výsledků testů se rozhodne, kdo bude moderovat nejbližší pořad.

„Stejně budou všichni zúčastnění ještě opakovaně přetestováni před samotnou výrobou relace během nadcházejícího víkendu,“ zdůraznila.

Pellegrini: Koronavirus je realitou

Dříve jsme psali o tom, že bývalý slovenský premiér a nynější šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini oznámil, že byl pozitivně testován na koronavirus.

O své diagnóze Pellegrini informoval v úterý před třetí hodinou odpoledne na svém Facebooku. Nyní se nachází v karanténě.

„Milí přátelé, koronavirus je realitou, oběti si nevybírá a nikdo se nemůže spoléhat, že právě jemu se nákaza vyhne,“ napsal Pellegrini na svůj Facebook.

Pellegrini, který v době působení v čele vlády musel bojovat se začátkem první vlny covidu-19, než ho vystřídal Igor Matovič (OĽaNO), uvedl, že se snaží udržet v co největší psychické a fyzické pohodě. Uvedl, že se cítí dobře a čas tráví přípravou jídla v kuchyni.

„Vyměnil jsem tedy na čas parlamentní tiskovky za sporák s hrnci a snažím se přežít karanténu v co největším psychickém a fyzickém zdraví. Zatím se mi to daří a cítím se docela dobře. Vám všem přeji co nejpevnější zdraví a prosím, buďte co nejopatrnější, zejména při kontaktech s vašimi rodiči a prarodiči. Mějme všichni v této těžké době především naději, že se co nejdříve vrátíme ke svým vlastním plnohodnotným životům,“ vzkázal Pellegrini svým sledujícím.