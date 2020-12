„Je to absolutní skandál, Matovič je prokazatelně mimo realitu.“ Chmelár nešetřil premiéra kvůli lockdownu

„Nejvyšší čas na demisi.“ Právě těmito slovy začal Chmelár svůj příspěvek na sociální síti. Pokračoval s tím, že to, co se odehrálo na Úřadě vlády SR, je podle něj „absolutní skandál, který vystřelil Slovenskou republiku z hlediska politické kultury ze střední Evropy do střední Afriky“.

Premiérovi Matovičovi vyčetl, že na včerejší tiskovou konferenci nepřišel ani on, ani vicepremiér a ministr hospodářství Richard Sulík a místo toho tam poslali jiné členy vlády, kteří podle něj ani nevěděli, jak mají reagovat.

Ve svém příspěvku též zmiňuje tiskový zákon zaručující právo na informace. Podle něj totiž jsou veřejné orgány povinny poskytovat prostřednictvím médií „pravdivé, včasné a všestranné informování veřejnosti“.

„V době vrcholící krize je takové nedostatečné informování, a tedy protizákonné jednání vlády, obzvlášť nezodpovědné. Ale co říci o předsedovi vlády, který si udělá vlastní tiskovku, naznačí, že s usnesením své vlády se neztotožňuje a prohlásí, že ,toto není moje řešení‘? Pane premiére, toto je na ručník do ringu!“ nebral si servítky Chmelár.

Premiéra Igora Matoviče na sociální síti označil za „prokazatelně mimo realitu“, pokud nechápe, že současná situace je výsledkem jeho politiky.

„On si opravdu myslí, že za to, že dnes máme rekordní čísla, jsou zodpovědní Čaputová, Sulík a další včetně expertů, kteří poukazovali na to, že celoplošné testování je nesmyslným mrháním zdrojů a že jsme díky tomuto experimentu zbytečně ztratili čas. Premiér opravdu nechápe situaci, ve které se nachází, je to fakt vážné,“ konstatuje.

Jednotné stanovisko

Chmelár vyjádřil nepochopení nad tím, co se odehrálo na jednání vlády , kdy její členové nebyli schopni přijmout a tlumočit veřejnosti jednotné stanovisko. Co však ví, je to, že opět přijali opatření, která lékaři nepovažují za dostatečně účinná, avšak dostatečně tvrdá na to, aby se lidé opět naštvali.

Analytik neskrýval obavy z toho, že tímto způsobem to nebude fungovat. Dále se podivoval vůbec nad přijatými zákazy během Vánoc.

„Jak chtějí kontrolovat, zda jste byli přes Vánoce na návštěvě pouze u jednoho příbuzného? Školy nechají zavřené až do konce ledna, ale přeplněné kostely o svátcích jim nepřekáží? Co je to za lockdown, který místo příkazů nařídí doporučení?“ podivuje se Chmelár.

V příspěvku taktéž zmínil nejnovější průzkum agentury Focus, podle kterého má OĽaNO jen 11 procent. „V této chvíli vidím jediné východisko z krize: demisi vlády. Premiér, který se schovává, zbaběle utíká, nedokáže si získat autoritu nejen ve společnosti, ale ani ve vlastním vládním kabinetu, je zbytečný a škodlivý. Tečka,“ uzavřel Chmelár.

Lockdown na Slovensku

Co se týče samotného lockdownu, připomeňme, že zavřené budou všechny obchody, divadla, muzea, knihovny či plovárny. Výjimku představují obchody s nezbytným zbožím, lékárny a nezavřou prý ani kostely či pojišťovny.

Zákaz vycházení rovněž neplatí pro cesty do zaměstnání, na nákup v nejbližším obchodě, na poštu a výdejní místa zásilek, pro cestu do zdravotnických zařízení, nevztahuje se ani na návštěvy mezi dvěma domácnostmi, pobyt v přírodě a pro individuální sportování. Slováci také můžou vytvořit „bublinu“ v rámci kruhu svých blízkých, s nimiž plánují zůstat o svátcích.