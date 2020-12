Na Slovensku to vře: Matovič označil Sulíka za idiota a vyzval ho, aby podal demisi

Ve slovenské politice to vře, a to především mezi premiérem Igorem Matovičem a ministrem hospodářství a lídrem koaliční SaS Richardem Sulíkem. Oba politici si nemohou přijít na jméno kvůli nákupu testů, který podle Matoviče Sulík nezvládl a během dnešního vysílání Braňo Závodský Naživo v Rádiu Expres se Matovič již neudržel.

V programu začal Matovič na Sulíka útočit v podstatě ihned po začátku vysílání, když přišlo na řadu téma pandemie a lockdownu. V návalu hněvu však zřejmě řekl již dlouho očekávanou výzvu a Richarda Sulíka vyzval, aby podal demisi.

„Je to katastrofální nezodpovědné chování od ministra hospodářství. Samozřejmě, že to je na jeho demisi a byl bych velmi rád, aby ji podal ještě do Vánoc,“ řekl ve vysílání premiér.

Ten tuto zásadní výzvu řekl, když se s moderátorem bavili o nákupu antigenních testů na koronavirus, aby se mohlo uskutečnit celoplošné testování. Přístup Sulíka ještě označil za katastrofu.

Matovič a následky

„Tady v koalici nikdo nikoho nepodrazí, ale bohužel máme Richarda. On dodává té kritice extrémní legitimitu tím, že vystoupí sám za mikrofonem,“ pokračoval v kritice.

„Měli přijít s návrhem. Mají tu nejlepší právníky ve státu, když přijde s nápadem, aby mu ukázali, jak se to dá. On se o to ani nepokusil, neboť jemu jsou ty životy a zdraví lidí ukradené, už to musím říct,“ uvedl se zvýšeným hlasem premiér.

V kritice pokračoval s tím, že se na situaci nemůže ani dívat. „Může změnit zákon, abychom zachránili tisíce lidí. A on 7 týdnů nakupuje testy? To jsme normální?“ uváděl premiér Matovič . Následně znovu zopakoval, že Sulík „kašle na lidi“ a nemůže se na to dívat.

Premiérovi se každou vteřinou více lámal hlas, až to evokovalo dojem, že pláče. Sám dodal, že z přístupu Sulíka mu je „do pláče“ a „na zvracení“. „Lituji, že jsem mu naletěl. On si dělal ze mě v médiích celou dobu legraci,“ řekl následně.

„Mrzí mě, že máme za ministra hospodářství idiota, který není schopen nakoupit testy, abychom zachránili životy, děti, zdraví a školství a takto si likvidujeme ekonomiku. Možná jsem špatný premiér, ale tyto následky nejsem schopen snášet,“ udeřil Matovič.

Ministr hospodářství Richard Sulík na Matovičova slova reagoval příspěvkem na sociální síti, který však nyní již dostupný není. Snímek jeho příspěvku lze najít na slovenském serveru Topky.sk.

„Strana SaS nepřišla do vlády plakat, ale tvrdě pracovat, aby prosadila co nejvíc ze svého programu. Slovensko má nyní větší problémy, než řešit citové rozpoložení Igora Matoviče,“ reagoval na Matovičovu kritiku Sulík.