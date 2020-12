Slovenský premiér Matovič má pozitivní test na covid-19

Ve dnech, kdy na Slovensku vrcholí koaliční krize, musí premiér Igor Matovič řešit ještě další problém. Podle všeho byl pozitivně testován na nový koronavirus, což představuje komplikace pro mnoho členů vlády.

„Ode dneška jsem jedním z Vás. (…) Devět měsíců mi nezáleželo na ničem více, než na ochraně zdraví a životů těch nejbezbrannějších z nás. Na životech starých a nemocných lidí, kteří se najednou zničehonic stali rukojmími našeho přístupu k nim,“ uvedl v příspěvku premiér a doplnil i fotku se zprávou, kde se píše, že má pozitivní test.

V příspěvku však nepsal pouze o jeho nově diagnostikované nemoci, ale i o tom, co podle něj znamená svoboda.

„Svoboda neznamená šíření nenávisti vůči snaze chránit nejslabší. Svoboda neznamená, že naše práva jsou absolutní a bezbranní mají jen držet hubu a modlit se, aby neumřeli. Svoboda neznamená, že život onkologického pacienta je méně než právo na požitky života sociopata.“

V neposlední řadě konstatoval, že vánoční svátky chtěl strávit v nemocnici jako pomocná síla.

A tato zpráva neunikla ani opozičnímu poslanci Ľubošovi Blahovi. S notnou dávkou ironie napsal na Facebooku krátký příspěvek, kde píše, že Matovič chytil covid „určitě na summitu od Macrona, protože nešel příkladem a nedal si roušku“.

To, že je premiér pozitivní na koronavirus, označil Blaha za karmu. „Celý rok tu děláš z roušek náboženství, pak si ji v Bruselu nedáš a hned dostaneš covid a nakazíš celou vládu. To nevymyslíš, to je Matovič. Jeho atomová bomba měla zachránit Vánoce a výsledek je, že máme vánoční lockdown a ještě i sám Matovič je pozitivní. Tolik k jeho jadernému arzenálu,“ napsal.

Poslanci jdou do karantény

Vicepremiérka ze Za lidi Veronika Remišová v reakci na to ve vysílání rádia Expres prohlásila, že „tím pádem odchází do karantény“ s tím, že je možné, že koronavirus může mít i několik dalších členů vlády. V posledních dnech byl pozitivně testován i ministr zemědělství Ján Mičovský. V karanténě je i šéf enviroresortu Ján Budaj, v sobotu ho čeká test.

Podle slovenského Denníku N jde do karantény více ministrů včetně Romana Mikulce či Veroniky Remišové. „Pan ministr jde za chvíli na antigenové a PCR testy, v pondělí si testy zopakuje, do té doby bude v karanténě,“ potvrdila mluvčí resortu vnitra.

Ministr školství Branislav Gröhling byl ve čtvrtek testován s negativním výsledkem. Remišová si navíc myslí, že vláda může fungovat i v online režimu.

Připomeňme, že před pár dny informoval o pozitivním testu na covid také bývalý premiér Peter Pellegrini. „Milí přátelé, koronavirus je realitou, oběti si nevybírá a nikdo se nemůže spoléhat, že právě jemu se nákaza vyhne,“ napsal Pellegrini na svůj Facebook.