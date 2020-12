Válka na Facebooku: Matovič zablokoval Chmelára kvůli jeho komentáři

Slovenský politický analytik Eduard Chmelár na svém profilu na Facebooku vybízel k tomu, aby si lidé nepokazili svou náladu politikou. Vedlo ho k tomu to, že premiér Igor Matovič jej zablokoval kvůli vyjádření, které mu zanechal analytik na síti.

„Jednou to muselo přijít,“ napsal na začátek Chmelár. Pokračoval s tím, že premiér Matovič jej zablokoval na svém profilu kvůli tomu, že mu okomentoval jeho nejnovější status. V něm Matovič totiž psal o bláznech v souvislosti s covidovou situací.

„Když jsem na jaře tvrdošíjně tvrdil, že pokud budeme chránit zdraví a životy, ochráníme stejně i ekonomiku, byl jsem za blázna. Elity zbožňovaly názory, že ekonomiku vraždím…“ napsal Matovič ve svém příspěvku.

Pokračoval s tím, že když přišel s nápadem plošného testování AG testy, elity se pustily do „mimořádného hejtu“, jelikož podle nich to není dobrý test a nepůjde to zorganizovat.

„Prý se více lidí nakazí, než jich zachráníme… Do poslední chvíle elity místo pomoci bojovaly proti a já jsem byl za blázna… testování bylo velkým úspěchem a zachránili jsme tisíce životů. Elity opět mlčely,“ uvedl.

„Inu, žijeme v době, kdy ti, co pravdu mají a na životech jim záleží, jsou blázni… a ti, pro které život starce a nemocného člověka nemá žádnou cenu, hrdinové. V takové době raději bláznem zůstanu. Buď bláznem prosím i ty!“ vybídl Matovič.

Matovič blokuje

Následně opět zmiňuje situaci s plošným testováním v Rakousku , kde po prvním dobrovolném plošném testování následuje druhé, již nedobrovolné. „Když kolega před třemi týdny burcoval za otevření všech barů a restaurací, elity ho na rukou nosily. Zbytečně jsem říkal, že nám začnou brzy čísla opět růst a něco takového by způsobilo na Slovensku katastrofu , byl jsem, jak jinak, za blázna,“ dodal.

A právě tento příspěvek okomentoval Matovičovi analytik Eduard Chmelár. Jak uvedl ve svém příspěvku, napsal mu tam následující komentář: „Vy jste beznadějný případ. Nevydržíte ani několik hodin, aniž byste někoho urážel, blouznil a vymýšlel si. Ještě včera jste lidí pokorně prosil, aby Vám pomohli. Dnes jste to už opět Vy a pomoc zcela určitě potřebujete - ale odbornou,“ nešetřil slovy Chmelár.

To se však zřejmě nelíbilo slovenskému premiérovi, jelikož se uchýlil k tomu, že jej jednoduše zablokoval.

„Nijak zvlášť to neřeším. Chápu, že se to dotklo jeho ega a každý má právo budovat si na sociální síti komunitu, jakou chce. Rád bych jen řekl, že to nic nemění na tom, co jsem řekl včera, když jsem se ho zastal. Zůstaňme lidmi a nebuďme jako on. Co nechceš, aby dělali tobě, nedělej ani Ty jiným - to není jen vánoční poselství, ale univerzální mravní dědictví, které je přítomné v patnácti největších náboženstvích světa,“ dodal závěrem Chmelár.