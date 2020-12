Koronavirus na Slovensku: Situace na Považí nevypadá dobře, prezidentka Čaputová vyzvala občany, aby se dali otestovat

Nejvíc pozitivních testů na covid-19 bylo v Bratislavském kraji (396). Následují Trenčínský (341), Prešovský (276), Nitranský (262), Žilinský (208), Košický (207), Trnavský (201) a Banskobystrický kraj (170).

Ve slovenských nemocnicích je hospitalizováno 2376 pacientů, covid-19 se potvrdil u 2155 z nich. V těžkém stavu je 156 pacientů, podporu umělé plicní ventilace potřebuje 153 osob. Zotavit se podařilo 1467 pacientům, celkový počet vyléčených osob na Slovensku činí 107 828 osob. Naopak nemoci podlehlo 1555 pacientů.

Celkový počet vykonaných laboratorních PCR testů je 1 305 541, pozitivních bylo 151 336 osob. Doposud bylo vykonáno 1 195 593 antigenních testů, z nich bylo 56 698 pozitivních.

Obzvlášť těžká je situace na Považí. Prezidentka Zuzana Čaputová na profilu na sociální síti vyzvala občany regionu, aby se dali testovat v rámci plošného testování regionu. Výsledky sobotního testování v okresu Trenčín dokazují, že situace nevypadá dobře. V sobotu v rámci testování bylo provedeno 12 831 testů, z nich bylo 288 pozitivních. Prezidentka Čaputová hovořila po telefonu s primátorem města Richardem Rybníčkem, který ji ujistil, že odběrová centra jsou připravena i na velký nápor zájemců. „Cením si toho, že trenčínská samospráva vzala iniciativu do svých rukou a dala obyvatelům okresu možnost se otestovat. Počty pozitivních testů potvrzují, že situace nevypadá dobře, ale dobrým znakem je vysoký zájem o testování,“ řekla prezidentka.

„Chtěli bychom poděkovat všem obyvatelům Trenčína za to, že chápete vážnost situace ve městě a přišli jste se dát v sobotu otestovat, abyste získali větší pocit bezpečí a jistoty. Velice si vážíme vašeho zodpovědného přístupu, kterým pomáháte odlehčit kritický stav v trenčínské nemocnici,“ uvedl na facebookové stránce primátor města.

Plošné testování v okrese Trenčín bude pokračovat i 20. prosince. Fungovat bude 33 odběrových center, testování je dobrovolné a bezplatné. Primátor města na sociální síti uvedl: „Ukázalo se, že odběrové týmy jsou šikovné a zvládají provádět více testů, než jsme předpokládali. Velice všem děkujeme. Rozhodli jsme se proto v neděli dát možnost otestovat se i občanům, kteří žijí v Trenčíně, ale nemají ve městě trvalý, ani přechodný pobyt…prosíme vás, informujte o tom své přátelé a blízké z Trenčína, aby využili této možnosti. Budou se moci otestovat během celé neděle od 8:00 do 20:00.“

Prezidentka Čaputová vyzvala občany Trenčína, aby se účastnili nedělního testování slovy: „Je to maximum, co dnes můžeme udělat pro ochranu svých nejbližších u štědrovečerního stolu, rovněž je to projev solidarity se zdravotnickým personálem v trenčínské nemocnici, který během svátků bude pečovat o neustále se zvyšující počet nakažených koronavirem.“