„Už jen pár týdnů nás dělí od vakcíny.“ Exprezident SR o naději a Vánocích s odstínem smutku

„Už máme rozbalené dárky, Martínek šel spát, starší se dívají na telku. Obaly pokrývají celou podlahu a volnou část zaplnila autodráha, svítící sněhulák, krabice ze zatím nepostaveného Dupla a oblečení pro šaška a dědu Mráze,“ uvedl na začátek politik.

Dodal, že kapr byl skvělý: po dlouhých letech italských receptů Kiskova rodina zvolila smaženou klasiku.

„I jsme se pomodlili, i zazpívali. Vše, jak má být. Krásné Vánoce. Ale i smutné. Poprvé jsme byli sami. Bez rodičů,“ pokračoval.

Ti podle jeho slov kvůli preventivní karanténě večeřeli samostatně.

„Kapustnici i kapra s cukrovím jsme odnesli alespoň před dveře,“ poznamenal.

Následně se politik vyslovil k dnešní pandemii.

„Covid je svině. Nikdy nevíme kde, kdy a s jakou silou udeří. Pokud jsme si před pár měsíci mysleli, že nás si nevšimne, dnes už všichni máme někoho blízkého, koho covid dostal. Někoho lehce, někoho tragicky. Vydržme. Už jen pár týdnů nás dělí od vakcíny. Přátelé, krásné svátky,“ podotkl na závěr Kiska.

I když bývalý prezident psal výhradně o dnešním stylu vánočních oslav a pandemii, sledující zanechali komentáře, které jsou věnované i politickým aktivitám Kisky. Mnozí uživatelé ho vyzvali, aby se vrátil do politiky.

„Pan Kiska by měl vystupovat častěji na politické scéně. Byl to té doby jediný člověk ve vládě, co měl skutečně profesionální chování. Na druhé straně mu rozumím, když odešel. Já si neumím představit přijít do práce a každý den namísto produktivní práce se koncentrovat na obranu před idiotskými útoky. Kiska by měl být vzorem pro všechny politiky, přinejmenším ve vystupování: vždy slušný a s respektem,“ vyslovil se Peter Ciba.

„Pane Kisko, měl jste to těžké jako prezident, jako člověk, ale vy jste to ustál a svou důstojnost jste nikdy neztratil a doufám, že vše se vyšetří, jak to bylo, věřím vám, jste super člověk,“ zdůraznil Július Facuna.

Někteří ale adresovali kritiku celému národu.

„Pane prezidente, my jsme si Vás v podstatě nezasloužili. Bylo a je to jen ‚házení perel sviním‘. Tento národ je nepoučitelný... Ještě jednou díky, že jste tu s námi těch 5 let byl a škoda, že jste odešel z politiky,“ uvedla Michaela Danišová.

„Pane prezidente Kisko, máme v politice velmi málo kompetentních a zásadových lidí. Měl byste se do politiky vrátit ... Slovensko Vás potřebuje!“ vyzval Viliam Bujna.