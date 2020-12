Prezidentka Čaputová vyjádřila zdravotníkům svoji vděčnost, napekla jim perníčky

Prezidentka Čaputová se na své sociální síti obrátila k občanům, kteří se v rámci své práce starají o zdraví a bezpečnost slovenských občanů. Čaputová uvedla, že na všechny myslí a za jiných okolností by přišla vyjádřit své poděkování osobně. Situace však vyžaduje, aby byla dodržována nejpřísnější opatření.

„Jako projev své vděčnosti všem lidem, kteří jsou dnes ve službě, jsem se rozhodla alespoň symbolicky zaslat pozdrav s vánočním cukrovím. Nesmírně si vážím vaší práce, která je pro nás pro všechny nenahraditelná během celého roku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o všední, nebo sváteční dny. Patří vám můj upřímný dík,“ uvádí se na stránce prezidentky SR.

„V ohrožení svých vlastních životů a zdraví zachraňují jiné, v těžkých podmínkách, v absolutním vyčerpání. Veškerá slova vděčnosti nikdy nevyváží to, co oni obětovali tento rok,“ doplnila prezidentka.

Čaputová přiznala, že by ona sama nedokázala napéct všechny dobroty, proto poděkovala za pomoc Střední odborné škole hotelových služeb a obchodu v Bratislavě. Prezidentka dodala, že studenti svým přičiněním tak pomohli potěšit ty, kteří tráví Vánoce v práci.

Perníčky, které napekli studenti a prezidentka, putovaly do Univerzitní nemocnice v Bratislavě. Personál nemocnice ocenil gesto prezidentky a na Facebooku vyjádřili prezidentce vděčnost slovy: „Děkujeme, paní prezidentko.“