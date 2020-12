Na Slovensko dorazí vakcíny proti covidu. Země chystá očkování

Prvních 10 000 dávek by na Slovensko mělo dorazit během soboty. V průběhu neděle by mělo začít očkování zdravotnického personálu hned v několika velkých městech.

Poté, do země dorazí vakcína, by mělo začít očkování v Bratislavě, Nitře, Banské Bystrici a Košicích, píší slovenská média s odkazem na informace ministerstva zdravotnictví.

Slovensko má celkově objednáno 18 milionů dávek vakcíny proti novému koronaviru. Vakcína se přitom podává ve dvou injekcích s odstupem 21 dní.

V první vlně vakcinace, jako i v jiných zemích, by měli preparát dostat zaměstnanci zdravotnických zařízení, zaměstnanci domovů důchodců a sociálních zařízení a pracovníci kritické infrastruktury státu.

Očkovací preparáty pro širokou veřejnost by měly být dostupné až v průběhu první poloviny příštího roku.

Sputnik V v prášku

Ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov včera uvedl, že prášková forma ruské vakcíny Sputnik V proti koronaviru se objeví v roce 2021.

„Dokončujeme registraci stabilní kapalné formy plus dva - plus osm (teplota skladování - pozn. red.). Budeme muset skladovat méně než ve zmrazené formě, ale je to objektivní. Přeprava a logistika v tomto smyslu bude ještě jednodušší,“ řekl Manturov v rozhovoru pro televizní kanál RBC.

„A kromě toho základem nové formy, která se objeví příští rok, je lyofilizát, to znamená prášek, který se bude až na místě smíchávat s médiem a stane se z něj plnohodnotná vakcína, bude to ještě jednodušší,“ dodal ministr.

Sputnik V je ruská vakcína proti novému koronaviru. Země ji zaregistrovala 11. srpna jako první země na světě. Vyvinuta byla v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany.

O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku by mělo ve druhém prosincovém týdnu.