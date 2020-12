Na Slovensku přibylo za pátek 1041 nových případů covidu. Víme, kdo se nechá naočkovat jako první

Z webu Národního centra zdravotnických informací vyplývá, že v nemocnicích je hospitalizováno 2 519 pacientů s koronavirem, resp. podezřením na něj, potvrzený covid má 2 182 z nich. Z onemocnění se vyléčilo dalších 1 285 osob, celkově se z koronaviru uzdravilo již 116 948 pacientů.

Slovenské ministerstvo zdravotnictví na sociální síti uvedlo, že během nadcházejících svátečních dnů se počty nových případů koronaviru i úmrtí spojených s covidem-19 mohou jevit jako nízké. Podle resortu zdravotnictví to však bude souviset s menším počtem provedených testů i vyhodnocených pitev osob s potvrzeným virovým onemocněním.

„Nejde o zlepšení situace, ale jen o krátké nadechnutí a zasloužený odpočinek pro ty, kteří je (testy a pitvy, pozn. red.) denně zpracovávají během celého roku,“ upozornilo ministerstvo na sociální síti.

Vakcinace na Slovensku

Ve čtyřech nemocnicích na Slovensku se oficiálně spustí očkování proti koronaviru. Očkovat se začne už v sobotu, v Nitře. Pro Pravdu to potvrdil lékař Peter Visolajský. První vakcíny dostanou zdravotníci.

Ministerstvo zdravotnictví už déle naznačovalo, že prvním Slovákem, který bude očkován proti koronaviru, by měl být někdo známý. Na veřejnost se dostalo jméno osobnosti, která informaci i sama potvrdila.

Prvním očkovaným Slovákem se stane dnes večer infektolog Vladimír Krčméry, který informaci pro portál SME potvrdil. Vakcínu by mu měli podat v nitranské fakultní nemocnici. Následně by mělo být očkováno dalších devět členů Pandemické komise nebo Ústředního krizového štábu. V této souvislosti se zmiňovalo jméno Petera Visolajského, jako člena Ústředního krizového štábu.

Nutno podotknout, že o tom napsala také vicepremiérka Veronika Remišová. „Jelikož se (prof. Krčméry, pozn. red.) boji proti infekčním chorobám věnuje na Slovensku i ve světě, právě on je velkým symbolem zápasu, který svádíme s nemocí,“ uvedla.

Prvních zhruba 10 000 dávek vakcín proti onemocnění covid-19 by mělo na Slovensko dorazit v průběhu soboty. V neděli by mělo začít očkování zdravotníků v nemocnicích, konkrétně v Bratislavě, Nitře, Banské Bystrici a Košicích.

Vakcína se podává ve dvou dávkách do ramene, přičemž odstup je 21 dní. Celkově má Slovensko objednaných 18 milionů vakcín. Proočkovat by se mělo 3,3 milionu obyvatel. V první vlně by to měli být zdravotníci, zaměstnanci domovů sociálních služeb či pracovníci kritické infrastruktury. Vakcína bude široké veřejnosti na Slovensku k dispozici zřejmě kolem Velikonoc příštího roku.