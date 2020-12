Podle Šeligy se musí změnit jednací řád a modernizovat aplikace a web Národní rady SR. Za příklad dal Česko

Jednací řád Národní rady SR je nutné změnit, upravit je potřeba legislativní proces. V rozhovoru pro TASR to konstatoval místopředseda slovenského parlamentu Juraj Šeliga. Parlament by se měl podle něj chtít co nejvíce přiblížit lidem a komunikovat na úrovni 21. století.

Šeliga si umí představit zlepšení internetové stránky či aplikace NRSR. Problém nemá ani s povolením vizuálních pomůcek v plénu, kdyby souvisely s předkládaným návrhem. Přijmout by se mohl i etický kodex poslance.

„Jsou věci, které je nutné zlepšit v legislativním procesu. Je dohoda, že se tomu budeme věnovat příští rok. Tak, aby to bylo transparentní, veřejné, ale aby se zachovalo, že to nebude přebyrokratizované,“ uvedl.

Modernizace webu

Jasněji by se podle něj daly upravit připomínková řízení či fungování výborů. Za důležité označil lhůty při schvalování pozměňovacích návrhů, které podle něj parlament pravidelně obchází. „Dají se procesně zkrátit hlasováním pléna, ale myslím si, že by měla zůstat nějaká minimální lhůta. Je to dobré, aby i lidé mohli vědět, co obsahují,“ konstatoval.

Při prodlužování lhůt ale upozorňuje, aby se nezbrzdilo přijímání zákonů úplně. Šeliga považuje za vhodné, aby měl parlament moderní web, kde by mohli lidé sledovat, co se v něm děje s konkrétním návrhem. I v současnosti se zveřejňují informace, ale podle Šeligy by se to dalo praktikovat i způsobem odpovídajícím 21. století. V souvislosti s mobilní aplikací NRSR, která existuje, poznamenal, že její stav odráží bývalé vedení pod Andrejem Dankem.

Myslí si, že by se dala modernizovat a nemuselo by to být drahé, kdyby se například zapojili šikovní počítačoví odborníci přes hackathon. Poukázal na ČR, kde dokázali za 48 hodin vytvořit aplikaci pro boj s onemocněním covid-19.

Problém by neměl ani s opětovným povolením vizuálních pomůcek v plénu. „Vysypat 12 milionů v hotovosti před jednací pult není dobré. To by mělo zůstat zakázáno,“ uvedl s tím, že pokud by ale ministr či poslanec při předkládání zákona ukázal graf nebo prezentoval materiál pomocí monitoru v jednacím sále, neměl by s tím problém. „Ale pokud tam někdo bude nosit plakáty jako ,Fico je zloděj‘ a podobně, to si myslím, že by mělo být mimo sál,“ dodal.

Za širokou označil otázku etického kodexu poslance. Myslí si, že by měla řešit i prokazování majetku poslanců.

„Máme rozpracovaný nějaký materiál tak, abychom parlamentu pomohli vrátit i kulturnost v tom nejširším slova smyslu,“ uvedl s tím, že v příštím roce se zřejmě kodex přijme.

Více než etický kodex by však podle Šeligy pomohla parlamentní stráž, která by mohla vyvést z pléna poslance, kteří se „neumí chovat“. „Etický kodex nebo i jiné kodexy jsou pomůckou, neumí udělat z hulvátů slušné lidi,“ uzavřel.

Volba speciálního prokurátora

Šeliga odpovídal i na otázku agentury SITA, která se ptala na volbu speciálního prokurátora . Předseda NR SR Boris Kollár vyhlásil volbu speciálního prokurátora 11. prosince. Návrhy kandidátů lze podávat do 8. ledna 2021 do 16:00. Kandidovat bude i advokát Daniel Lipšic, toho do funkce navrhla Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.

Na otázku agentury SITA, zda si ho umí představit v této funkci, místopředseda parlamentu Juraj Šeliga odpověděl, že si na této pozici umí představit několik lidí. „Počkejme si na to, kdo se přihlásí,“ uvedl.

Místopředseda parlamentu by byl zároveň rád, kdyby se do výběrového procesu přihlásila i „nějaká dáma“, buď advokátka, soudkyně nebo prokurátorka. Domnívá se, že by bylo dobré, kdyby v čele takovéto instituce stála žena. „Uvidíme tedy, jaká bude dohoda, každopádně, čím více lidí se přihlásí, tím kvalitnější a lepší bude výběrový proces,“ doplnil.