Chmelár: Nechám se očkovat, protože chci žít znovu svobodně

Slovenský historik, publicista a politolog Eduard Chmelár na své facebookové stránce uveřejnil příspěvek, v němž se zmiňuje o svém názoru na očkování. Jaké argumenty uvádí a co na to říkají jiní uživatelé.

V úvodu svého příspěvku se zmínil o jednom symbolickém momentu, a to, že Evropská unie zahájila očkování proti koronaviru právě v den 198. výročí narození zakladatele aktivní imunizace populace Ludvíka Pasteura. Právě tento člověk vytvořil řešení, jak zabránit šíření nakažlivých onemocnění.

„Kdyby dnes žil tento chemik, biolog a lékař, zakladatel mikrobiologie, lékařské imunologie a stereochemie, dostal by za své objevy také čtyři Nobelovy ceny. Jeho vliv na dějiny medicíny a vědu je opravdu zásadní. Pasteurův objev, že injekce oslabené formy viru může ochránit organismus před nemocí, kterou způsobuje, vyústil ve vývoj spousty vakcín,“ uvádí v příspěvku Chmelár.

Dále Chmelár pokračuje, že díky vakcínám a jejich neustálému zdokonalování byly vytvořeny vakcíny proti takovým závažným nemocem jako mor, cholera, břišní tyfus, záškrt, tetanus nebo žloutenka. Právě díky tomu se svět zbavil těchto i mnohých jiných zákeřných nemocí.

Chmelár pokračuje: „Světová zdravotnická organizace mohla například díky očkování v roce 1979 prohlásit, že se jí podařilo celosvětově vymýtit variolu (pravé neštovice). Dnes si neumíme představit, že variola způsobila 8-20 % všech úmrtí hlášených v evropských statistikách před zavedením očkování.“

„Pět set let moderní vědy a staletí pokroku medicíny a vracíme se do středověku, Nepíšu tato slova, abych někoho přesvědčil násilím. Tady to máte, očkování je dobrovolné a vakcíny málo, ostatní zařídí Darwinův princip přírodního výběru. Otec sovětské atomové bomby, akademik Kurčatov, kdysi způsobil skandál, když vyhodil celý ročník ze studia fyziky na Lomonosovově univerzitě. Když se ho zeptali, proč to udělal, odpověděl suše: ‚Chráním vědu před invazí idiotů‘,“ uvádí se v příspěvku.

Chmelár se ve svém příspěvku také dotkl tématu současné situace ohledně očkování a různých názorů na toto téma. Přiznal se, že nechápe reakce některých lidí a neví, kde se tato hloupost bere.

Chmelár se dále přiznal, že si je vědom toho, že zastává poněkud extrémně nepopulární názor, ale je přesvědčen, že nelze ustoupit hlouposti, nevědomosti a šíření výmyslů. Podle jeho slov, když lidstvo podlehne předsudkům a přestane důvěřovat medicíně, bude to pro něj znamenat ztrátu naděje.

„Věřím vědě, důvěřuji medicíně, důvěřuji odborným znalostem lidí, kteří na problému léta pracovali, studovali ho, jsou uznávanými odborníky v oboru a mají významné výsledky své práce, a ne absolventům vysoké školy života, kteří si myslí, že jejich názor je důležitější než skutečnost. Ničím nepodložené spekulace nemohou nahradit přesné znalosti,“ dále rozvíjí svůj názor Chmelár.

„Co do vás najednou vlezlo, že věříte šarlatánům a ne dobrým lékařským postupům?“ ptá se Chmelár lidí, kteří odmítají očkování.

Ve svém příspěvku se také zmínil o tom, že i když je očkování dobrovolné, on je přesvědčen, že by mělo být povinným, a právě proto apeluje na zodpovědnost každého občana. Vždyť právě očkování a antibiotika pomohla prodloužit lidský život o 25 let ve srovnání s minulým stoletím, argumentuje Chmelár.

Chmelár ve svém příspěvku také zkritizoval politiku na Slovensku, při níž se dostává vakcína k občanům až v poslední řadě. Zmínil se, že jenom na Slovensku se očkují papaláši v první řadě. V ostatních Evropských zemích členové královských rodin čekají, až na ně přijde řada. Chmelár se proto domnívá, že první vlna nedůvěry k očkování byla vyvolána právě kvůli nedůvěře slovenských občanů k vládnoucí elitě. Zkritizoval také porušení ze strany slovenské vlády dohody mezi členskými státy o tom, že začnou očkovat společně. Slovensko tehdy zahájilo očkování ve městě Nitra o den dříve. Poté se na tiskové konferenci ani slovem nezmínili o zásluhách, které má na očkování Evropská unie. Právě Evropská unie se podle jeho slov dohodla o distribuci vakcíny všem členským zemím, a ne Matovičova vláda.

Chmelár dále uvedl: „Na rozdíl od Matovičových celorepublikových manévrů s testováním je očkování skutečnou vstupenkou ke svobodě. Vytvoří imunitu a umožní vám cestovat. Je třeba se připravit na globální změnu politiky, že vás bez očkovacího průkazu nepustí do jiných zemí.“

Co se týče jeho vlastní pozice k očkování, Chmelár uvádí: „Nechám se očkovat, protože chci žít znovu svobodně. Svobodně a zodpovědně, s ochranou vlastního zdraví a životů ve svém okolí. Vlastně se těším na očkování, protože se nemůžu dočkat, až to všechno skončí. A pokud nechcete žít jako Visigoti v malých osadách izolovaných od sebe navzájem, vakcína je jedinou cestou z krize v globalizovaném světě.“

Chmelár se taky vyjádřil, že jde jenom o jeho vlastní názor a že respektuje stanovisko odpůrců vakcinace, rovněž zdůraznil i nezbytnost diskutovat o jejich obavách.

„Ale myslet si, že je to hoax, kde vám píchnou vitamíny, že jde o spiknutí temných sil, kdy očkování doporučují nejen světové lékařské kapacity, ale i Vladimír Putin, Donald Trump, Miloš Zeman, papež nebo slovenští biskupové – to je diagnóza, nejen názor,“ pokračuje Chmelár.

V souvislosti s tím, že jde o poměrně diskutabilní téma, mnoho uživatelů se připojilo k diskusi.

Další uživatelka se připojuje: „Přeji vám hodně zdraví, pane Chmeláre. Kéž by bylo více takových zdůvodnění o očkování, aby lidi zahodili své pochybnosti. Přeji hezký večer.“

Někteří se přiznali, že pozice a argumenty, které uvedl pan Chmelár, je přesvědčily: „Díky vám jsem se vážně zamyslela nad očkováním – líbí se mi vaše příspěvky a vždy se těším na nový, přeji vám hodně zdraví.“

V síti se však našli i odpůrci názoru pana Chmelára. Většina z nich se týkala otázky zisku farmaceutických společností.

„Nečetl jsem váš příspěvek do konce a ani nechci. Když se chcete dát naočkovat, tak se dejte, ale nesrovnávejte dnešní očkování s tím, které jsme procházeli v minulosti…dnes jde jenom o zisk, a ne o zdraví lidí, a přesvědčte mně, že tomu tak není,“ uvádí jeden z uživatelů.

„Přehlížíte zásadní věc, pane Chmeláre, žijeme totiž v kapitalismu. Vakcíny se nedělají pro lidi, ale pro zisk korporací. Situaci velice dobře vystihuje heslo – vyléčený pacient je ztracený zákazník,“ připojuje se k názoru další uživatelka.