Rozhořčený Matovič se pustil do Fica a Pellegriniho: Ze strachu jste si nadělali do kalhot!

Slovenský premiér na svém Facebooku pomocí dvou statusů reagoval na vlnu kritiky, která se na vládní koalici snesla za to, že povolala do parlamentu nakažené poslance, kteří jí pomohli odhlasovat prodloužení nouzového stavu. Prý ale nejde o žádný papalášismus, kterým dle Matoviče naopak je „bez studu brát 4500 eur čistého měsíčně a „ho*no dělat“.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na Facebooku zareagoval na vlnu kritiky, kterou vyvolala nejnovější vyhláška Úřadu veřejného zdravotnictví SR (ÚVZ SR), která umožní zvláštní režim fungování vybraných povolání v čase pandemie.

Podle premiéra výjimka neplatí pouze pro poslance, prezidentku a ministry, ale uvedl, že například i každý pozitivní člověk může jít nakupovat do potravin. Pozitivní zdravotní sestry a lékaři mohou jít do práce, stejně jako pracovníci kritické infrastruktury mají povinnost přijít do práce i pozitivní, pokud je to nutné.

Matovič označil za nejhlučnější kritiky představitele opozice, které nazval fašisty a mafií. Rovněž předseda vlády nesouhlasí s tím, že jde o papalášismus. Naopak za „nemorální papalášismus“ považuje brát 4500 eur za měsíc, nic nedělat a strávit v práci 50 hodin měsíčně. Tvrdí, že opozice štve lidi proti vládě, opatřením či očkování.

Zároveň své sledující nabádá k tomu, aby si uvědomili, kdo to říká a proč. A premiér rovnou nabízí i samotnou odpověď na tuto otázku.

„Nejhlučnější jsou fašisté a Ficova a Pellegriniho mafie. Proč? Neboť celých 9 měsíců jim jde jen o to, aby na Slovensku bylo co nejhůře, ve smyslu – čím hůře, tím lépe pro jejich procenta… Co jim je po životech a zdraví! Nyní, v době, kdy máme v nemocnicích 2 700 lidí, blouzní, že nouzový stav Slovensko vůbec nepotřebuje. Co tam po tom, že Ficova Pellerína ho na jaře vyhlásila, když v nemocnicích bylo nula pacientů a dohromady jsme měli 16 pozitivních,“ dodal premiér s tím, že se k vlně nenávisti podle něj přidalo i několik médií.

A přímo opozici adresoval dotyčný další tvrdá slova: „Chápu, ze strachu máte naděláno v kalhotách, že i vám spravedlnost zaklepe na dveře, a proto potřebujete do posledního dechu štvát lidi proti vládě, proti opatřením či očkování. Nejde vám o zdraví lidí, nejde vám o jejich životy. Jsou vám ukradení. Chcete se jen sobecky zachránit před těžkou rukou spravedlnosti… Ale neradujte se předčasně, lidé nejsou hloupí.“

Ústavní činitelé SR mohou pracovat i s pozitivním testem na covid-19

Podle nových pravidel prezidentka SR, člen vlády SR či poslanec Národní rady SR může vykonávat svou práci i poté, co se nakazí onemocněním covid-19 či se s pozitivním člověkem setkal.

Dotyční mohou vykonávat svou práci za předpokladu, že nemají klinické příznaky nemoci a jejich nepřítomnost na pracovišti může vážně ohrozit fungování státu, či je jejich účast nezbytná při řešení mimořádných úkolů.

Mezi další osoby ve zvláštním režimu patří generální prokurátor SR, předseda Nejvyššího kontrolního úřadu SR, veřejná ochránkyně práv a předseda Ústavního soudu SR. Osoby ve zvláštním režimu mohou pracovat za podmínky, že budou používat respirátor typu FFP2 bez výdechového ventilu, nebo s jeho překrytím chirurgickou rouškou.

Kritika ze stran Fica a Pelelgriniho

V souvislosti s vyhláškou ÚVZ SR expremiér a šéf strany Hlas-sociální demokracie Peter Pellegrini vyzval hlavního hygienika Jána Mikase k odchodu z funkce. Podle něj jde o papalášství, které umožňuje hlavní hygienik.

„Ján Mikas už překročil hranici oddělující odborníky od politiků. A měl by zvážit svůj odchod z postu, který má a musí být výhradně profesionální,“ napsal Pellegrini.

Předseda Směru-SD Robert Fico vyzval poslance pozitivní na covid-19, aby se neúčastnili pondělní mimořádné schůze Národní rady (NR) SR. Domnívá se totiž, že když přijdou, dopustí se trestného činu šíření nebezpečné a nakažlivé lidské nemoci.

Politik na svém Facebooku zveřejnil videozáznam se slovy varování.

„Je to obrovská nehoráznost a fašistické chování vlády I. Matoviče. Upozorňuji, že každý poslanec NR SR, který dnes přijde do Národní rady a je pozitivní na covid 19, se dopouští trestného činu šíření nebezpečné a nakažlivé lidské choroby, za což mu hrozí 4 roky až 10 let,“ zdůraznil politik.