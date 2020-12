Slovenská vláda povolá v příštím roce vojáky pro zajištění veřejného pořádku kvůli opatření proti koronaviru

Příslušníci slovenských ozbrojených sil budou podle potřeby a aktuálního vývoje situace nasazováni do hlídek s příslušníky policejního sboru na vnější hranici s Ukrajinou, bývalých hraničních přechodech na vnitřních hranicích s Českem, Rakouskem, Maďarskem a Polskem a pro zajištění veřejného pořádku na celém území Slovenské republiky.

„Přetrvávající nepříznivá situace v šíření koronavirus SARS-CoV-2 vyžaduje nasazení příslušníků Ozbrojených sil SR v pomoci Policejnímu sboru při zajišťování veřejného pořádku i v roce 2021,“ stojí v návrhu, který v úterý schválila slovenská vláda na on-line zasedání.

Tento dokument ruší předchozí opatření z dubna, kdy vláda rovněž vyčlenila 1 500 vojáků na podporu udržení veřejného pořádku. Nové opatření bude platit do 31. prosince 2021.

Koronavirus na Slovensku

V pondělí po vánočních svátcích slovenské laboratoře odhalily pomocí PCR testů 2 095 pozitivních případů covidu-19. Během dne zemřelo 104 lidí a celkový počet úmrtí dosahuje 1 983. Aktuálně je téměř 50 tisíc lidí nemocných, z toho je 2 546 pacientů hospitalizováno.

Kvůli zhoršené pandemické situaci rozhodla slovenská vláda od 21. prosince nejméně na tři týdny zavřít většinu obchodů. Otevřené zůstaly prodejny nabízející zboží k zajištění základních životních potřeb. Klienti hotelů a návštěvníci lyžařských středisek musí mít negativní výsledek testu na koronavirus. Restaurace mají omezený provoz. Cestování obyvatel je ovšem zakázané.

Zároveň v zemi probíhá očkování, které by mělo mít čtyři vlny. V první vlně mají být očkováni zdravotníci, zaměstnanci domovů sociálních služeb a pracovníci tzv. kritické infrastruktury. Ve druhé vlně by měli být očkováni klienti domovů sociálních služeb, pacienti nad 65 let a lidí s chronickými nemocemi. Ve třetí vlně budou očkováni učitelé a lidé s vysokým rizikem šíření nemoci a ve čtvrté vlně kolem Velikonoc se dostane na ostatní obyvatele nad 18 let.