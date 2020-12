Matovič o sebevraždě Lučanského: Skutky, ze kterých byl obviněný, již nikdo nevyšetří. Uživatelé zuří

Ve středu večer premiér Matovič na svém Facebooku okomentoval sebevraždu Lučanského. Zdůraznil, že jmenování Lučanského policejním prezidentem v červnu 2018 po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové bylo výrazným zlepšením oproti působení jeho předchůdce Tibora Gašpara, kterého obvinil z vazeb na nitranskou mafii. Nicméně obvinění z korupce, kterému Lučanský čelil, ho překvapila.

„Jeho obvinění a následná vazba byly pro mě překvapením, ale plně jsem důvěřoval a důvěřuji elitním vyšetřovatelům, dohlížející prokuratuře a soudu,“ uvedl Matovič.

„Neumím posoudit skutky, z nichž byl obviněn, to už zřejmě nikdo nevyšetří a dnes se za tím sluší udělat tečku,“ konstatoval premiér.

Matovič dále uvedl, že s Lučanským komunikoval přes telefon. Ve svých zprávách ho nabádal k tomu, aby šel po krku mafii, a později se ptal i na jeho názor ohledně policejní reformy.

„Ve zprávách, které s ním mám v telefonu, jsem ho nabádal, ať jde po krku každému bez rozdílu… „A co se týče našich – jen v pohodě do nich, hlava nehlava, nikdo mi za to nestojí, abych je kryl – ani Vám.“,“ citoval úryvek komunikace. „V jiné zprávě jsem ho požádal o setkání, protože mě zajímal pohled z druhé strany na chystanou policejní reformu,“ uvedl premiér.

Následně pochválil generálního ředitele Sboru vězeňské a justiční správy Milana Ivana za jeho rezignaci. Rodině Lučanského vyjádřil soustrast.

Tento premiérův příspěvek se ale setkal s rozporuplnou reakcí. Část uživatelů s Matovičem nesouhlasila a obvinila ho z pokrytectví.

„Tak já věřím, že se žádná tečka konat nebude a vše se pořádně prošetřuje. A pod dohledem EU!!!!“ napsal jeden z uživatelů.

„Jako, že nikdo nic nezjistí??? Jakou tečku??? Máš opravdu strach z pravdy. Měl jsi zájem, aby byl ML (Milan Lučanský, pozn. red.) navždy zticha, pan premiére?“ přidal se další.

„Prosím, udělat tečku? To myslíte vážně, pane Igore Matoviči?“ stálo v jiném příspěvku.

„Pane Matoviči, tečka se za tímto případem určitě tak lehko nikdy neudělá, až do doby úplného a pravdivého vyšetření případu!!! TOTO SI žádají občané Slovenské republiky!“ okomentovala uživatelka Facebooku.

„Tato slova, která tu píšete, vám nikdo neuvěří, raději buďte zticha, celé je to kvůli vám a vaší neschopné vládě. Měl vás pozavírat všechny ještě on kvůli těm vaším podvodům, ale nikdo nic neřeší. Zajímavě to máte vše dobře podchycené. Ať odpočívá v pokoji,“ napsala další uživatelka.

„Dorazil z Chorvatska, aby spolupracoval, a spáchá sebevraždu? Ovečky to možná ještě sežerou,“ napsal jiný diskutující.

Smrt Lučanského

Lučanský se pokusil oběsit v úterý ve své cele ve věznici v Prešově. Dozorci ho objevili při podávání večeře a začali s okamžitou resuscitací. Následně byl převezen do nemocnice, kde mu byla diagnostikována mozková smrt. Následující den ve středu zemřel.

Nebyla to první příhoda s Lučanským ve vězení. Dne. 10. prosince utrpěl bývalý policejní prezident ve vazbě zranění oka, ale slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka vyloučil, že šlo o pokus o sebevraždu nebo útok, jak o tom zpočátku informovala některá média. Dotyčný měl jen údajně nešťastně spadnout na postel. S tímto prohlášení přišel několik hodin před tím, než Lučanského našli oběšeného.

Ministryně spravedlnosti Mária Kolíková (Za lidi) na středečním brífinku slíbila vytvoření široké komise na prošetření případu Milana Lučanského, jejíž součástí má být i opozice, prezidentka, veřejná ochránkyně práv, Slovenská advokátská komora i zástupci evropských organizací.

Expremiér a šéf opoziční strany Směr-SD Robert Fico označil Lučanského za politického vězně. Z jeho smrti viní premiéra Igora Matoviče (OĽaNO) a liberální média, která vytvořila atmosféru nenávisti.

Lučanský čelil obvinění z korupce. Byl podezřelý z toho, že si na úplatcích přišel na 510 tisíc eur (13,5 milionu korun). Soud vzal Lučanského do vazby, neboť se obával ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti. Lučanský všechna obvinění popíral. S vyšetřováním spolupracoval, dobrovolně se vrátil z Chorvatska a sám se dostavil na policii. Obviněný je i Lučanského předchůdce Tibor Gašpar.