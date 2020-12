Kamarád Lučanského odpálil bombu: Dozorci dříve Milana zbili a museli ho odvézt do nemocnice, mohl čelit vydírání

Slovenský bezpečnostní analytik Milan Žitný promluvil o tom, co se ve skutečnosti mohlo odehrát v nemocnici v Prešově. Podle jeho slov se Milan Lučanský před třemi týdny dostal do konfliktu s dozorci, v důsledku čehož byl generál převezen do nemocnice. Dotyčný přitom nevylučuje, že by se slovenský generál mohl stát objektem vydírání a zastrašování.