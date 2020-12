Chmelár alarmuje: Jdeme tou nejhorší možnou, italskou cestou. Vyzval prezidentku ke svolání Rady bezpečnosti Slovenska

Podle názoru politologa Eduarda Chmelára by měla prezidentka SR Zuzana Čaputová kvůli kritické situaci ve zdravotnictví mimořádně svolat Radu bezpečnosti SR. Vysvětlil svou pozici v příspěvku na Facebooku.

Analytik dospěl k závěru, že slovenské zdravotnictví čelí kolapsu.

„To již nejsou hrozby, možné scénáře nebo prognózy, je to nejtvrdší realita, které nelze zabránit. Odborníci se již dohadují s ministerstvem zdravotnictví o tom, o kolik lůžek nemocnice překročí svou kapacitu, ale nikdo nezpochybňuje katastrofu. Do dvou týdnů udeří v plné síle,“ konstatoval.

Nařízení ministerstva zdravotnictví fakultním, univerzitním a okresním nemocnicím, aby do 31. ledna poskytovali pacientům pouze neodkladnou zdravotní péči, označil za „nejhorší možnou, italskou cestu“.

V této situaci je podle Eduarda Chmelára chování vlády nepochopitelné a neomluvitelné.

„V nejkritičtějším okamžiku se tváří, že mají volno. Členové Matovičova kabinetu sice připouštějí, že je třeba něco dělat, ale neumí se shodnout ani na termínu zasedání vlády, rozsahu opatření a počátku jejich platnosti,“ uvedl.

„Ministr zdravotnictví Krajčí si umí představit (umí představit !!!), že navrhne tvrdý lockdown od 4. nebo od 11. ledna, jako by nechápal, že nemáme čas. Představa ministra hospodářství Sulíka o zpřísnění opatření zase ani tváří v tvář katastrofě nevybočila z rámce neoliberální ideologie: prý zrušme cestování zdarma pro seniory, ale ponechme otevřená lyžařská střediska.“

„On nechápe ani to, že děravá opatření, která platí do 10. ledna, absolutně selhala, a nadále vyzývá lidi, že když je budou dodržovat, bude lépe. Ale nebude, nefunguje to! My se této tuposti můžeme smát, ale my neděláme v nemocnicích, kde vyčerpaní a demotivovaní zdravotníci melou z posledního. A tak je nejvyšší čas, abychom si to uvědomili všichni do jednoho: ve stavu, kdy jsme na tom každým dnem hůře, vláda na celé čáře selhala a je odsouzeníhodně pasivní,“ napsal Chmelár.

Rada bezpečnosti

Chmelár ostře kritizuje i šéfa vládního kabinetu: „A premiér Matovič místo aby reguloval krizi, píše rozhněvané statusy, ve kterých nadává svým kritikům a v rozporu s názorem epidemiologů je nadále posedlý svou hračkou - celoplošným testováním , ačkoli mu experti ikskrát vysvětlili, že to absolutně nepomůže“.

Je to podle něj něco podobného, jako by nepřátelská armáda stála před hranicemi Slovenska a zde by neměl kdo vydat rozkaz na obranu.

„Přátelé, jsem přesvědčen, že v situaci, kdy vláda není schopna usednout a okamžitě rozhodnout (ať už fyzicky nebo online), nám zbývá poslední, krajní možnost: požádat prezidentku SR Zuzanu Čaputovou, aby neprodleně navrhla svolání Rady bezpečnosti Slovenské republiky“.

Analytik Chmelár připomněl, že do roku 1999 mohl prezident republiky podle ústavy vést i zasedání vlády.

„Tuto pravomoc mu sebrala Dzurindova vláda paradoxně při novele ústavy, která umožnila přímou volbu hlavy státu. V dnešní situaci, pokud premiér nechce svolat vládu, má prezidentka republiky ještě jednu možnost: může navrhnout svolání Rady bezpečnosti SR, přičemž v takovém případě je její předseda (v tomto případě Igor Matovič) povinen svolat ji nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy se o návrhu dozvěděl. Prezidentka republiky zároveň může předložit Radě bezpečnosti SR návrhy týkající se bezpečnosti státu (zde by zcela postačilo, kdyby si osvojila písemně vypracované a zveřejněné návrhy expertů),“ poznamenal.

Příští týdny

V nadcházejících týdnech bude Slovensko podle Chmelára čelit situaci, která bude převedena do válečného stavu.

„V takových kritických okamžicích by krizový management měly tvořit experti, kteří současnou katastrofu dlouhodobě předvídaly. A to ještě v době, kdy si jeden politik získával nevěsty bujarými svatbami, druhý chtěl otevírat restaurace, třetí mudroval, že covid na rozdíl od chřipky u nás ještě nikoho nezabil a čtvrtý tvrdil, že koronavirus neexistuje. Jejich vinou jsme ztratili celé měsíce. Ti experti zde jsou, oni vědí, co je třeba dělat, začněme je konečně brát vážně a svěřme to do jejich rukou, kdy, když ne teď,“ ptá se.

Chmelár řekl, že už se ve skutečnosti neobrací k hlučné hrstce pochybovačů.

„Pro ty, kteří dosud nebyli přesvědčeni skutečností, nebudou přesvědčeni žádnými racionálnějšími argumenty. Apeluji na své přátele, fanoušky, stejně jako všichni normální občané Slovenské republiky pozitivně ovlivňovat své okolí a vysvětlit vážnost situace svých blízkým, známým a lidem, na nichž nám záleží. Zároveň je žádám, aby si odpustili v tomto kritickém bodě historie, ve kterém se naše vlast nachází, bujnou oslavu Silvestra ve větších společnostech a zůstali doma,“ uzavřel celou věc.