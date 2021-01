Zemřela bývalá první dáma Slovenska. Emílii Kováčové by za pár týdnů bylo 90 let

Se smutnou novinkou přišla Tisková agentura Slovenské republiky (TASR), kterou o tom v pátek 1. ledna informoval mluvčí prezidentky SR Zuzany Čaputové, Martin Strižinec.

„Prezidentka Zuzana Čaputová, stejně jako Kancelář prezidenta SR, vyjadřuje soustrast nejbližší rodině a pozůstalým,“ uvedl Strižinec.

Uvádí se, že Kováčová zemřela ve čtvrtek 31. prosince 2020, a to ve věku nedožitých 90 let. Ty by oslavila 8. února. Byla manželkou prvního prezidenta SR Michala Kováče a bývalou první dámou.

Připomeňme, že Kováčová byla profesorkou na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, přičemž v letech 1966 až 1967 byla pověřena vedením Katedry sociálního rozvoje a práce Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity. Rovněž se věnovala charitě, lidem s postižením a pomáhala také Slovenskému Červenému kříži. Mimo to měla vlastní nadaci - Nadaci Emílie Kováčové.

Pokud jde o její osobní život, měla dvě děti - syny Juraje a Michala.

Této smutné zprávě věnoval svou pozornost na sociálních sítích také slovenský premiér Igor Matovič.

„Zemřela DÁMA, Emília Kováčová. Odpočívejte v pokoji,“ napsal na Facebooku.