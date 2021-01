Slovenská vláda upřesnila 19 výjimek ze zákazu vycházení

Na Slovensku musí být uzavřena lyžařská střediska, platí zde zákaz bohoslužeb či zákaz cestování mezi okresy. Stejně tak v zemi platí i zákaz návštěv.

Úřad vlády ale nyní upřesnil výjimky, na které se nevztahuje zákaz vycházení platný od 1. ledna roku 2021. Jsou následující:

1. Cesta do práce a z práce zaměstnanců, kteří nemohou vykonávat práci formou home office, a cesta za účelem podnikání nebo jiné podobné aktivity;

2. Cesta v nezbytném rozsahu za účelem pořízení nezbytných životních potřeb (nákup nebo pořízení potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, drogistické zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, zajištění péče o děti, zajištění péče o domácí zvířata, čistírny oděvů, doplnění pohonných hmot, novin a tiskovin, oční optiky, cesta do banky, pojišťovny, servisu kol, servisu motorových vozidel), do nejbližší maloobchodní prodejny nebo obdobného místa od místa bydliště a cesta zpět;

3. Cesta na poštu (včetně výdejního místa zásilkoven), na výdejní místo internetových obchodů (e-shop) a na výdejní místo jiných obchodů a cesta zpět;

4. Cesta do zdravotnického zařízení za účelem naléhavé lékařské péče, preventivní prohlídky nebo plánované lékařské péče, včetně doprovodu blízkého člověka nebo příbuzného;

5. Cesta v nezbytném rozsahu za účelem přístupu k lékárenské péči poskytované držiteli povolení k poskytování lékárenské péče a cesta zpět;

6. Cesta k provedení RT-PCR testu na onemocnění covid-19 nebo na mobilní odběrové místa za účelem provedení antigenního testu certifikovaného na území Evropské unie na onemocnění covid-19 a cesta zpět;

7. Cesta na pohřeb blízké osoby, k uzavření manželství, na křest a cesta zpět;

8. Cesta za účelem péče o blízkou osobu nebo příbuzného, který je na takovou péči odkázán, a cesta zpět;

9. Cesta osoby se psem nebo kočkou do vzdálenosti 1000 m od bydliště a cesta za účelem péče o hospodářská zvířata;

10. Cesta zpět z návštěvy jiné domácnosti, kterou od počátku zákazu podle usnesení Vlády SR č. 804 ze dne 16. prosince 2020 nenavštívila osoba z jiné domácnosti a za podmínky, že od začátku zákazu podle usnesení Vlády SR č. 804 ze dne 16. prosince 2020 nebyla provedena cesta do jiné domácnosti;

11. Cesta za účelem vycestování do zahraničí a cesta zpět při návratu ze zahraničí, a cesta zpět;

12. Individuální sport a cesta zpět,

13. Cesta dítěte a doprovázející osoby za rodiči nebo osobou, která má právo styku s dítětem, a cesta zpět, pobyt v přírodě v rámci okresu, v případě Bratislavy a Košic na území města;

14. Cesta zpět z rekreace z nemovitosti určené k rekreaci nebo z její části, kde se zdržovali jen osoby z vlastní společné domácnosti nebo osoby jiné domácnosti podle bodu 10. bodu C.1 usnesení Vlády SR č. 807 ze dne 29. prosince 2020;

15. Cesta rodiče, jiné oprávněné osoby a cesta dítěte realizovaná v souvislosti s rozhodnutím soudu ve věci styku rodiče (případně jiné oprávněné osoby) s dítětem, ve věci střídavé osobní péče nebo cesta realizovaná za účelem setkání se s dítětem po dohodě rodičů;

16. Cesta dítěte do a z pečovatelského zařízení o děti do tří let věku a mateřské školy;

17. Cesta osoby do školy nebo školního zařízení a z ní;

18. Cestu za účelem doprovodu dítěte nebo osoby podle 16 nebo 17 tohoto usnesení, a cesta zpět;

19. Cesta osoby bez domova při zajišťování a přesunu do sociálních služeb a zařízení sociální pomoci.

Matovič a Čaputová o opatřeních

Připomeňme, že v souvislosti s novými opatřeními se Matovič prostřednictvím videa, zveřejněného na Facebooku, obrátil k občanům. V něm je vyzval k dodržování těchto opatření.

„Je to naše povinnost, a jen takto dokážeme, že když nám záleží i na životech cizích lidí, tak jsme lidé,“ prohlásil premiér, podle kterého Slovensko prochází situací, která je nejtěžší v dějinách Slovenska. „Jsme uprostřed velmi těžké krize, máme plné nemocnice,“ uvedl.

Podle premiéra každý zodpovídá za to, jakou budoucnost zdravotníkům přichystá. S nynějšími počty je na Slovensku nakažený každý desátý až dvacátý obyvatel. Riziko nákazy je proto mimořádně vysoké.

„Riziko, že potkáte takového člověka, je mimořádné, proto vás prosím a vyzývám k tomu, buďte mimořádně opatrní. Prosím, nesetkávejte se s cizími lidmi, pokud nemusíte. Nezvěte si nikoho k sobě domů a nechoďte na návštěvy ani k jiným lidem, ať je to jakkoli blízká rodina. Ochráníte tak sebe i je,“ shrnul Matovič.

K opatřením se vyjádřila i prezidentka Zuzana Čaputová. Ta jejich zpřísnění uvítala, poznamenala však, že přicházejí až na poslední chvíli. Jak uvedla na Facebooku, o co je nepopulárnější omezení pohybu během vrcholu svátků a dovolených, o to je opatření potřebnější.

„Volají po něm lékaři, kteří si ze všech nejvíce uvědomují míru problému, kterému čelíme. Nemají místo pro nové pacienty, nezvládají, musí omezovat jinou než neodkladnou zdravotní péči. Volají po něm epidemiologové, vědci, volá po něm každý, kdo vidí počty nových infikovaných, hospitalizovaných a mrtvých,“ vylíčila situaci Čaputová.

Zároveň prezidentka vyzvala obyvatele, aby dobrovolně omezili kontakty na minimum a izolovali se. Jak dlouho tato situace potrvá, však podle ní nedokáže nikdo říci.

„Je třeba si přiznat pravdu – situace je mimořádně vážná, nevíme, jak dlouho potrvá a její zlepšení nám ukáže až stav v našich nemocnicích v následujícím období. Připravme se na náročné dny a držme spolu! Ochrana zdraví a životů musí být na prvním místě,“ zdůraznila Čaputová.