Hůř než za komunismu: Podle slovenského poslance nechtěli k Lučanskému pustit kněze na poslední pomazání

Slovensko se stále nevzpamatovalo ze smrti bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského, který zemřel poté, co se oběsil ve vazbě v Prešově. A podle poslance Tomáše Taraby k němu nechtěli ani pustit kněze, když již umíral.

Na svém profilu na Facebooku zveřejnil Taraba příspěvek, ve kterém uváděl, že k umírajícímu Lučanskému nechtěli pustit kněze na poslední pomazání. Poté svůj status upravil s tím, že od jisté paní se dozvěděl, že kněz u něj byl, ale jiný.

„Jeden kněz, který když se dozvěděl, co se přihodilo generálovi Lučanskému, letěl do nemocnice v Prešově. Chtěl mu dát poslední pomazání, které se dává lidem v riziku smrti. I ti největší barbaři v dějinách toto vězňům v dějinách dopřáli,“ napsal Taraba ráno.

Následně uvedl, že kněz došel do nemocnice a stál před dveřmi na ARO. Podle Taraby je na to mnoho svědků, jelikož ho tam mnozí viděli a i on sám kněze zná. „Stál tam při něm i jeden pán, který umí dosvědčit, že strážci před dveřmi kněze ke generálovi Lučanskému nepustili. Nepustili kněze k umírajícímu. Kdo se bál, aby nikdo neviděl, v jakém stavu je generál Lučanský?“ dodal.

„To první vím zaručeně, to druhé reinterpretuji. Pokud by tato informace byla pravdivá, můžeme alespoň v této obrovské tragédii vidět nějaký světlý bod, protože pro věřící jde o nesmrtelnou duši,“ uvedl.

Smrt Lučanského

Následně však svůj status zaktualizoval s tím, že jistá paní mu předala informaci o tom, že ke generálovi přece jen nějakého kněze pustili.

Lučanský se pokusil oběsit v úterý 29. prosince ve své cele ve věznici v Prešově. Dozorci ho objevili při podávání večeře a začali s okamžitou resuscitací. Následně byl převezen do nemocnice, kde mu byla diagnostikována mozková smrt. Následující den ve středu zemřel.

Expremiér a šéf opoziční strany Směr-SD Robert Fico označil Lučanského za politického vězně. Z jeho smrti viní premiéra Igora Matoviče (OĽaNO) a liberální média, která vytvořila atmosféru nenávisti. Prezidentka Čaputová uvedla, že tato tragická událost nesmí sloužit politickému nátlaku na ukončení vyšetřování kauz.

Lučanský čelil obvinění z korupce. Byl podezřelý z toho, že si na úplatcích přišel na 510 tisíc eur (13,5 milionu korun). Soud vzal Lučanského do vazby, neboť se obával ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti. Lučanský všechna obvinění popíral. S vyšetřováním spolupracoval, dobrovolně se vrátil z Chorvatska a sám se dostavil na policii. Obviněný je i Lučanského předchůdce Tibor Gašpar.