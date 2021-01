„Ptám se – nezasloužil by si Milan Lučanský ten stejný přístup jako Ján Kuciak?“ Blaha porovnal dva případy

Na začátku příspěvku se Blaha ptá, zda si lidé vzpomínají na to, co rozpoutala média poté, co zemřel novinář Ján Kuciak. Uvedl, že tehdy si lidé mohli ve zprávách přečíst divoké konspirace o italské mafii.

„Bez jakýchkoliv důkazů liberální novináři ukazovali prstem na nějakého provinčního gangstera Valadu, který, ať napáchal cokoliv, o žádném Kuciakovi neslyšel. Byly to vše jen účelové lži,“ napsal.

Blaha pokračuje s tím, že ti stejní liberální novináři nyní vyčítají lidem, co si dovolují, když chtějí vědět, jak zemřel Milan Lučanský.

„Ptám se - nezasloužil by si Milan Lučanský stejný přístup jako Ján Kuciak? Tolik stejně ohleduplnosti? Tolik stejně soucitu? Tolik stejně mediální pozornosti?“ pokládá otázky poslanec.

Nechybělo ani rýpnutí do premiéra Matoviče, kterého viní z tragické smrti Lučanského.

„Dnes je Matovič zticha a po tragické smrti, na které má vinu celá jeho vláda, vypisuje statusy, že prý máme za tím vším udělat tečku. Toto by chtěl premiér - ututlat to, zamést pod koberec. Žádné tečky nebudou, pane Matoviči. Za zlo, co pácháte, budete pykat,“ nešetřil slovy Blaha.

„Otázky o politickém pozadí smrti Lučanského vyvstávají zcela samotné. Kdyby šlo o Jána Kuciaka, tak by se liberální média předháněla v tom, kdo o tom dříve napíše. Ale dnes jsou záhadně zticha. Ani slůvko o tom, že na Slovensku máme první politickou oběť od 50. let. Zemřel člověk. Manžel. Otec. Dobrák. Hrdina. A zemřel kvůli politice,“ napsal poslanec s tím, že si nezaslouží dvojí metr, ale odpovědi.

Smrt Lučanského

Konstatuje, že si lidé pokládají otázky, proč stát v čele s Matovičem poslal do kompletní vazební izolace člověka jen proto, že ho účelově obvinili tři přiznaní gauneři. „Manželka Lučanského Martina píše, že mu nedoručili ani obrázek, co mu nakreslila jeho dcerka. Protože kdyby se Milan Lučanský podíval na obrázek své dcery, asi by to kompletně zruinovalo celý případ,“ píše Blaha.

Lučanský se pokusil oběsit v úterý 29. prosince ve své cele ve věznici v Prešově. Dozorci ho objevili při podávání večeře a začali s okamžitou resuscitací. Následně byl převezen do nemocnice, kde mu byla diagnostikována mozková smrt. Následující den ve středu zemřel.

Expremiér a šéf opoziční strany Směr-SD Robert Fico označil Lučanského za politického vězně. Z jeho smrti viní premiéra Igora Matoviče (OĽaNO) a liberální média, která vytvořila atmosféru nenávisti. Prezidentka Čaputová uvedla, že tato tragická událost nesmí sloužit politickému nátlaku na ukončení vyšetřování kauz.

Lučanský čelil obvinění z korupce. Byl podezřelý z toho, že si na úplatcích přišel na 510 tisíc eur (13,5 milionu korun). Soud vzal Lučanského do vazby, neboť se obával ovlivňování svědků a pokračování v trestné činnosti. Lučanský všechna obvinění popíral. S vyšetřováním spolupracoval, dobrovolně se vrátil z Chorvatska a sám se dostavil na policii. Obviněný je i Lučanského předchůdce Tibor Gašpar.