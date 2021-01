Harabin o případu Lučanského: Jde o hrubou nezodpovědnost nebo dokonce o záměr?

Harabin se vyjádřil v tom smyslu, že již z prvního incidentu s Lučanským bylo jasné, že se může pokusit o sebevraždu. Potvrzuje to i fakt, že mu byl přidělen psycholog. Podle Harabina totiž, když existuje předpoklad, že může k něčemu takovému dojít, kompetentní osoby jsou povinné udělat všechno proto, aby tomu zabránily.

Harabin má však dojem, že to spíše vypadá tak, že kompetentní naopak vytvořili všechny podmínky pro to, aby Lučanský mohl sebevraždu úspěšně zrealizovat. Samozřejmě, pokud se potvrdí, že se nejednalo o vraždu.

Cela se prověřovala každých 30 minut. Znamená to tehdy, že po každé kontrole měl Lučanský 30 minut na to, aby svůj záměr zrealizoval. Proč mu tehdy nebyl přidělen spoluvězeň, nebo nebyl nařízen nepřetržitý monitoring?

Harabin se nechal slyšet, že když už ředitel věznice chtěl vyhovět politicky motivovaným vyšetřovatelům a držet Lučanského v izolaci, pak při podezření, že vězeň může spáchat sebevraždu, rozhodně neměl být umístěn v cele s patrovou postelí. A když už jinou neměli, tak mu mohli dát do cely třeba nafukovací postel.

„Jde o hrubou nezodpovědnost nebo dokonce o záměr? Vzhledem k rozkladu policejních a justičních orgánů započatému Lipšicem a Palkem nelze vyloučit ani jedno, ani druhé. Protože, kdyby v čele těchto orgánů byli kompetentní, nebo alespoň nezaprodaní lidé, tak ani jedna varianta by se neuskutečnila,“ řekl Harabin.

Jedna z otázek, která Harabina trápí, spočívá v tom, proč Lučanského umístili do vězení, které se nachází na opačném konci republiky. Podle něho je zjevné, že šlo o pokus ztížit Lučanskému přístup k advokátovi a omezit návštěvy jeho rodiny. To, že jde o cílený psychický nátlak ze strany vyšetřovatelů a speciální prokuratury dokazuje i to, že každý vězeň má nárok na dva telefonáty měsíčně a jednu návštěvu, nicméně i ty byly Lučanskému odepřeny.

„Na Slovensku je devět věznic a ve všech je dostatek místa, kromě Prešova a Ilavy. Prešov má kapacitu 140 vězňů, ale je jich tam 160. Nehledě na to Lučanského poslali na opačný konec republiky do nejplnější věznice a řekli, že jinde nebylo místo. To je hrubá lež a nepravda, ale musel o tom někdo rozhodnout!“ dodává Harabin.

Lučanský byl vzat do vazby na základě výpovědi kajícníka, který je již na svobodě. Během celého měsíce nevyslýchali žádné svědky a neučinili ani jeden procesní úkon. Je proto evidentní, že speciální prokuratura se zabývá marketingem pro Matoviče. To však může vyjít občany nakonec pěkně draho, pokud se obvinění obrátí na mezinárodní soudy a prokáže se, že se jednalo o nezákonnou vazbu. Podle Harabina to už Matoviče trápit nemusí, protože ten už v politice nebude.

„Já čekám na vyplacení nezákonně zadržené mzdy již 9 let. A kde jsou teď ti, co to zapříčinili? Mikloš, Žitňanská, Borec, Gál? Kdo bude tyto politické mrtvoly s jejich politickými nezákonnostmi konfrontovat? Když neexistuje zákon o hmotné odpovědnosti statutára za způsobenou škodu?“ vzpomíná Harabin.

„V roce 2006 jsem přijal funkci ministra spravedlnosti s podmínkou zrušení speciálního soudu. Již tehdy jsem upozornil Fica i Kaliňáka, že speciální soud existoval pouze za Hitlera a Mussoliniho a vždy šlo o soudy na politické procesy, a že jednoho dne to semele i je samotné. Přidali se tehdy na stranu Lipšice, a navzdory mým protestům speciální soud zachovali. To byla jedna z příčin, proč jsem se rozhodl odstoupit z funkce ministra spravedlnosti,“ prozradil Harabin.

„Lipšice zakryli, i když s Trnkou vyrobili přepis neexistujícího telefonátu se Sadikym a nehlasovali pro zbavení imunity, aby mohl být trestně stíhán. Tehdy v parlamentě jsem Lipšicovi řekl, že on se ještě na ministerstvo spravedlnosti vrátí, ale v modré košili a s vysavačem v ruce, spolu s ostatními odsouzenými v uklízecí četě,“ pokračuje Harabin.

Harabin uvedl ještě jeden příklad: „A kryli ho i poté, co při porušení důležitých povinností zabil na přechodu chodce, a dostal za to jenom podmínku. Proti rozhodnutí se spolužák Fica Čižnár neodvolal, i navzdory tomu, že v jiných případech tak postupuje prokuratura vždycky.“

„Dnes, když je likviduje kajícnický systém, který s Lipšicem vytvořili, tak svolávají tiskové konference a lamentují jak je možné, že soudkyně nejvyššího soudu již 9 měsíců sedí ve vazbě a nebyl udělán ani jeden vyšetřovací úkon. Fico dnes musí natáčet videa z bezpečí Karibiku, protože si nemůže být jist, zda ho zítra na základě nějaké výpovědi nezavřou na 4 roky do vězení bez toho, aby se něco vyšetřilo. A nenajde se ani jeden ústavní činitel, který by vůči nezákonitosti zakročil. Škoda že na to Fico nemyslel, když posílal Stomčeka vyjednávat s Kotlebou, aby mi zabránil v prezidentských volbách postoupit do druhého kola. Protože já bych se na rozdíl od Čaputové na takové nezákonitosti ptal,“ podotkl Harabin.

Harabin také stručně shrnul, co je zapotřebí požadovat po ministerstvu spravedlnosti: Zveřejnit kamerovéz věznice těsně před, i po incidentu; prověřit důvody pro vazební stíhání a to, proč během celého měsíce nedošlo k žádným procesním úkonům; kdo rozhodl o umístnění Lučanského do přeplněné prešovské věznice; kdo zakázal schůzky a telefonáty s rodinou; proč Kolíková, ačkoliv měla všechny informace, nedala pokyn k nepřetržitému monitoringu; zda bude rodina souhlasit, zveřejnit lékařskou zprávu o incidentu, aby byl jasný rozsah zranění a způsob jejich vzniku.

Stejně tak je dle něj nutné vysvětlit, proč byl Lučanský převezen do Vojenské nemocnice v Ružomberku, když je v Prešově špičkově vybavená nemocnice. Souvisí to s tím, že lékař Lipšice Sičák pracuje v Ružomberku a Vojenská nemocnice spadá pod kontrolu Nadě?

Na závěr Harabin dodal, že se obává toho, že politici chtějí odebrat justičním orgánům pravomoc vyšetřovat účast na sebevraždě. Proto založili politickou komisi, ve které za opozici vystupuje například Kotleba, který má zájem na tom, aby místo nepodmíněného trestu ve svém případě dostal podmínku.