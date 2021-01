V Nitře se epidemiologická situace nevyvíjí dobře: Začala platit přísnější pravidla

Pokud nemusíte, do Nitry nejezděte, vyzývá policie. Důvodem je špatná epidemiologická situace. Ráno, a to od 5:30, stály na více vjezdech do města dopravní policejní hlídky.

„Bylo to na preventivní bázi, žádné pokuty uložené nebyly. Lidé byli vstřícní, většina měla u sebe papír, že jdou do práce,“ uvedla mluvčí Viktóra Borloková.

Zatímco ráno měly hlídky určeny pevné body, nyní dělají kontroly jen namátkově. Zajímají je auta, která přijíždějí do Nitry. Chodce ve městě prý nekontrolují.

Regionální úřad veřejného zdravotnictví v Nitře nařídil pro celý okres omezení počtu zákazníků v prodejnách. Na jednoho má připadat nejméně 25 metrů čtverečních prodejní plochy.

Předškolní zařízení jsou podle rozhodnutí RÚVZ k dispozici pouze pro děti zaměstnanců v první linii (děti zaměstnanců kritické infrastruktury, zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, zaměstnanců nezbytných pro zachování chodu hospodářství a veřejného života).

Přednostka okresního úřadu Eva Hajdamárová informovala, že bylo dohodnuto i zpřísnění sledování osob čekajících na provedení antigenních testů, „protože v mnoha případech dochází k nedodržování dvoumetrových odstupů a i toto může představovat riziko nákazy“.

Primátor Marek Hattas v pondělí informoval, že okresní krizový štáb doporučil omezit činnost co největšího počtu výrobních provozů, pokud jim to povaha výroby umožňuje.

„Musíme zajistit, aby nám ta křivka nestoupala. To znamená, že buď se na hlavním krizovém štábu dohodnou, že bude úplně tvrdý lockdown v Nitře, nebo přistoupíme k dalším opatřením,“ konstatoval Hattas.

On sám si umí představit, že do práce by mohli jít jen lidé, kteří budou přetestovaní. Město má již k dispozici 60 tisíc kusů testů, plošné testování chce dělat od 8. do 10. ledna - pokud se nic výjimečného nestane.

Reakce politiků

Nutno podotknout, že na situaci v Nitře zareagoval na sociální síti také premiér země Igor Matovič.

„Včera jsem mluvil s primátorem Nitry Markem Hattasem o nevyhnutelnosti nasadit plošné testování celého okresu, tak jako to bylo dříve na Oravě – které z nejhoršího slovenského regionu udělalo ten nejlepší na Slovensku. Ubezpečil jsem ho, že v žádném případě nepoužijeme testy RapiGen, o jejichž kvalitě jsou závažné pochybnosti,“ uvedl.

Co se týče ministryně pro investice, regionální rozvoj a informatizaci Veroniky Remišové, ta na sociální síti uvedla, že s primátorem řeší špatnou situaci v Nitře.

„Navzdory přísným celoslovenským opatřením se situace v Nitře nezlepšuje a nemocnice nestíhá nápor pacientů. Na žádost samosprávy a zdravotníků z Nitry na vládě navrhnu tento týden pro Nitru podobný režim, jako platil pro Oravu - opakované lokální testování a ještě přísnější opatření než platí ve zbytku Slovenska,“ uvedla.

Covid na Slovensku

Slovensko si za uplynulý den připsalo další infikované osoby. Celkově jich přibylo přes deset tisíc, nejvíce v Bratislavském kraji. Zvýšil se i počet úmrtí. V pondělí na koronavirus zemřelo 82 lidí. Za daný den se z onemocnění vyléčilo téměř dva tisíce osob.

Slovenské laboratoře v pondělí (4. ledna) prostřednictvím RT-PCR testů odhalily dalších 2 989 pozitivních osob na nový koronavirus. Celkově se provedlo 12 396 RT-PCR testů. Přibylo také 7 223 pozitivně testovaných antigenními testy.