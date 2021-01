„Je to tragická událost.“ Čaputová promluvila k vyšetřování případu Lučanského

Čaputová na svém profilu na Facebooku uvedla, že Lučanský byl stíhán na základě vyšetřování policie a na základě návrhu prokurátora a rozhodnutí soudu byl vzat do vazby. Uvedla, že smrt je tragická událost a musí být důkladně prošetřena, zaslouží si to podle jejích slov jak jeho rodina, tak to potřebují i všichni.

„Tak jako s presumpcí neviny přistupujeme ke všem obviněným, včetně pana Lučanského, se stejnou presumpcí a zdrženlivostí musíme přistupovat i ke všem spekulacím a závěrům vynášeným pouze na základě nálad veřejného mínění. Jen s rozvahou dokážeme ubránit společnost před tím, aby ji v těžké chvíli ještě více rozdělovaly emoce do nepřátelských táborů,“ uvedla Čaputová na sociální síti.

Vysvětlila, že zaznamenává různé snahy zúročit tuto nešťastnou událost v něčí prospěch nebo neprospěch. „Je důležité se obzvlášť nyní při jejím hodnocení držet faktů. Vítám proto snahu ministryně Kolíkové a vytvoření komise, která má za cíl objasnit okolnosti úmrtí pana Lučanského. Prezidentská kancelář společně s dalšími subjekty v této komisi přijala aktivní účast,“ dodala.

Situace s covidem

Připomeňme, že Lučanský se pokusil oběsit v úterý 29. prosince ve své cele ve věznici v Prešově. Dozorci ho objevili při podávání večeře a začali s okamžitou resuscitací. Následně byl převezen do nemocnice, kde mu byla diagnostikována mozková smrt. Následující den ve středu zemřel

Ve svém příspěvku se však vrátila i k tématu pandemie. Podle jejích slov je nutné větší zapojení všech zainteresovaných lidí.

„Slova lékařů a zdravotníků totiž přinášejí jasné svědectví z našich nemocnic. Nepříznivé předpovědi se naplňují a zdravotníci momentálně procházejí nejtěžší zkouškou při svých pacientech. Zvláště nemocnice v Nitře je již za hranicí svých možností. Dnes není čas na zlehčování, není čas na politické hry a není čas na výmluvy,“ konstatovala Čaputová.

Vyzvala, aby se poslouchaly hlasy z místních samospráv po přísnějších lokálních omezeních, hlasy z nemocnic a hlasy epidemiologů a vědců. „Situace je nesmírně vážná a na našich činech dnes závisí životy a zdraví tisíců lidí,“ uvedla.

Zmiňme, že kvůli špatné pandemické situaci platí v Nitranském okrese od úterý nová pravidla pro mateřské školy i obchody. V platnost již vstoupila nová vyhláška, kterou vydal Regionální úřad veřejného zdravotnictví v Nitře. Ten nařídil pro celý okres omezení počtu zákazníků v prodejnách. Na jednoho má připadat nejméně 25 metrů čtverečních prodejní plochy.

Předškolní zařízení jsou podle rozhodnutí RÚVZ k dispozici pouze pro děti zaměstnanců v první linii (děti zaměstnanců kritické infrastruktury, zdravotnických pracovníků a ostatních pracovníků ve zdravotnictví, zaměstnanců nezbytných pro zachování chodu hospodářství a veřejného života).