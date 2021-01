Blaha zuří kvůli dalším detailům smrti Lučanského: Kdyby byl přerušen videozáznam v případu Kuciaka, mlčela by média?

Slovenský politik za Směr-SD Ľuboš Blaha se na Facebooku pokusil srovnat dva případy, které v posledních letech otřásly Slovenskem. Je to několik let stará vražda slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, a také nedávná údajná sebevražda policejního exprezidenta Milana Lučanského. Na co Blaha při svém srovnání přišel?

Slovensko poslední týdny řeší úmrtí bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského. Nyní k danému incidentu řekl své i Blaha, který se pokusil smrt exprezidenta srovnat se smrtí Jána Kuciaka. Ve svém srovnání přitom narážel na informace o tom, že kamerový záznam z cely Lučanského, který byl pořízen, nebyl plynulý, ale byly v něm identifikovány celkem tři přerušení záznamu v nočních hodinách v rozsahu cca jedné hodiny. Údajně to bylo způsobeno nastavením systému (pohybový senzor).

„Představte si, že by v den vraždy Jána Kuciaka stát z nějakého legitimního důvodu monitoroval jeho dům. Ale pak by se zjistilo, že jedna hodina z videozáznamu chybí. Shodou okolností v ten osudný den, kdy došlo ke zločinu… Myslíte si, že by novinářům stačila storka o tom, že je to náhodička? A že to je jen kvůli detektoru pohybu? A smůla? Já jen, že v případě Milana Lučanského jim to z nějakého podivného důvodu stačí,“ naznačuje hned v úvodu.

Pochybnosti v případu

Politik tak poukazuje na to, že Lučanského cela byla monitorována kamerou, ale jedna hodina v záznamu chybí: „Za tuto hodinu se přece mohlo stát všechno podstatné. Celá propagandistická verze Kolíkové o „samovydloubnutí oka“ tímto kompletně padá.“

Blaha rovněž upozorňuje i na „propagandistické vládní výmluvy“ o třech různých celách, ve kterých se Milan Lučanský pohyboval. „Umíte si představit, že by něco takového nastalo v Kuciakově případu – že by vyvstalo takové závažné podezření? A že by byly média ticho?“ ptá se.

„Vždyť to celé nedává absolutně žádný smysl. U Kuciaka by liberální novináři řvali od rána do večera. No tady jim stačí každá kostička, kterou jim Kolíková předhodí. Namísto investigativy dělají Matovičovi a státu propagandu zdarma,“ myslí si.

Postoj médií

Člen Směru-SD se tak pozastavuje nad tím, pročúdajně přesouvali z cely do cely a co je k tomu vedlo. Zajímá ho také to, proč ho nakonec měli umístit do cely, kde je patrová postel a kde přes okénko není vidět na hlavu vězně.

Navíc se média podle jeho názoru ještě vysmívají lidem, že mají pochybnosti. „Prý si lidé nemají hrát na „soudní znalce“. Hlavně, že při Kuciakově vraždě mělo i to nejposlednější sluníčkářské trdlo hned tři čtyři verze, kdo objednal vraždu – hned jsme zde měli po celé síti tisíce Colombů a Poirotů, kteří přesně věděli, jak vražda proběhla,“ připomíná.

Vzpomíná také na to, jak tehdy každý „sluníčkářský „dezolát“ na základě své „Vysoké školy života“ do tří minut skálopevně tvrdil, že za vraždou stojí Fico, Putin nebo přinejmenším italská mafie“.

„Tehdy se nejdivočejším konspiracím média nesmála. Ale dnes se zcela logickým pochybnostem lidí vysmívají. To jsou ty liberální dvojí metry,“ je přesvědčen politik.

All for Jan vs. All for Milan

Zdůrazňuje také to, že mezi hnutími All for Jan a All for Milan je dramatický rozdíl. Tvrdí však, že hnutí All for Milan je autentičtější a spravedlivější. „V prvním případě šlo o novináře, který až do své smrti nebyl příliš známý, zatímco v druhém případě šlo o významného člověka, který poslal za mříže největšího mafiána a vraha v slovenských dějinách Mikuláše Černáka. První byl sympatický mladý muž, druhý byl víc než to – byl hrdina,“ srovnává.

„Černák, který se pyšnil tím, že volil Matoviče, dostal od Matoviče dárek – přímo na Mikuláše... A dárek byl „rozbalen“ ještě před Vánocemi. Větší symbolika už asi ani neexistuje. A lidé jsou z toho oprávněně vyděšení,“ naráží na podivnou shodu okolností.

Podle politika navíc žádný stát, který chce postavit svou existenci na morálce, nemůže nechat hynout své hrdiny vlastní vinou. Zlo totiž dle něj nemá vítězit nad dobrem…

Nicméně, Blaha vidí mezi hnutími i druhý zásadní rozdíl. V prvním případě se smrtí novináře neměl stát nic společného. To pouze liberální média vytvořila šílené konspirace, na jejichž základě povalila vládu. Ve skutečnosti šlo o soukromou vraždu. Smutný případ, ale stát nebyl přímo odpovědný.

„Případ Milana Lučanského je jiný. Generál byl ve vazbě, která je obecně zpochybňována a považována za samoúčelnou, krutou a surovou. Kompletní izolaci lze považovat za formu mučení… A on tragicky zemřel státu přímo před jeho očima,“ dodává.

Připouští přitom, že i kdyby lidé tamní vládě uvěřili, že spáchal sebevraždu, velkou otázkou zůstává to, proč ho takto trýznili a proč přispěli k jeho smrti.

„Stát v tomto případě nese přímou odpovědnost za jeho život – tak jako za život každého obviněného, ​​jehož strčil do vazby,“ myslí si Blaha.

Člen Směru-SD tak znovu vyzdvihuje, že zatímco v případě Kuciaka hovoříme o odpovědnosti vraha, v případě Lučanského se bavíme o jasném selhání státu. „A to opakuji – i v případě, že by se zabil sám, což zatím vůbec nepůsobí pravděpodobně,“ dodává.

Slovensko chce odpovědi

„Chtějí konfrontovat dozorového prokurátora Petra Kyselu a ptát se ho na tu nenormální krutost – proč dcerka nemohla poslat otci obrázek, proč proboha?! Lidé chtějí vysvětlit politickou angažovanost premiéra Matoviče i urválkovské způsoby prokuratury v celé sérii politických čistek. Chtějí vysvětlit, k čemu byla dobrá taková míra nelidskosti. A zda nepřispěla ke smrti hrdiny,“ vyjmenovává.

V neposlední řadě politik zmiňuje, že lidé vidí tu nesmyslnou krutost samotky a chtějí konfrontovat soudkyni Pamelu Zaleskou a ptát se jí na její kruté rozhodnutí.

Poukazuje tak na to, že to všechno a mnohé další lidé vidí, a dodává, že se dotyčným tento případ nepodaří nechat „vyhnít“.

„Krutost trestu vůči nevinnému člověku, který navíc patřil k policejním hrdinům, o kterém se měli psát oslavné knihy a ne ho zavírat do basy na základě politické objednávky – tato krutost Matovičovy vlády dělá z případu Lučanského výbušnou politickou směs, která může navždy změnit Slovensko,“ říká Blaha.

Závěrem uvedl, že se Milan Lučanský stal symbolem boje za spravedlnost, boje za Slovensko.