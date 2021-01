Čeká Slovensko osud Washingtonu? Blaha zareagoval na výrok Čaputové o obsazení amerického Kapitolu

Včerejší protesty příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Washingtonu, které skončily střety s policií a obsazením Kapitolu, byly odsouzeny řadou politiků po celém světě. Nezůstala stranou ani slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která dala jasně najevo, že považuje středeční události za následek rétoriky nenávisti, která v poslední době panovala ve Spojených státech. Stejně tak varovala i před pohrdáním vůči demokratickým institucím a politickému řádu.

Postoj vyjádřený na twitterovém účtu prezidentky Čaputové okomentoval slovenský poslanec Ľuboš Blaha. Uvedl, že by spíš očekával větší zájem z její strany o to, co se děje především na Slovensku, než v zahraničí. V souvislosti s tím připomněl nedávnou tragédii, k níž došlo v prešovské věznici, kde bývalý policejní prezident Milan Lučanský spáchal sebevraždu.

„Prezidentka Zuzana Čaputová dosud nebyla schopná odsoudit, že se samotky využívají jako mučící nástroj a že policejní hrdina Milan Lučanský byl na Slovensku dohnán k smrti – ale prakticky okamžitě odsoudila útok protestujících na americký Kongres. Takové má priority jejich – pardon – naše prezidentka,” uvedl Blaha na svém facebookovém účtu.

Varovný signál pro Evropu?

Ľuboš Blaha zásadně nesouhlasí s tvrzením, že za vypuklou krizi může současný prezident Donald Trump. Ve skutečnosti se jedná o hluboké proměny ve společnosti, které se začaly dostávat na vrchol v poslední době. Nejde jen o Spojené státy, ale i o Evropu, kde obyvatelé jsou čím dál víc frustrovaní stávajícím neoliberálním a mafiánským systémem, kde jsou upřednostňovány zájmy oligarchických skupin.

V souvislosti s tím slovenský opoziční politik dochází k závěru o tom, že obdobné události, k nimž došlo ve středu v americkém Washingtonu, se mohou odehrát i v Evropě, a to včetně Slovenska.

„To, co se stalo ve Washingtonu, se může klidně stát i v Bratislavě. Ne proto, že bychom tu měli nějakého Trumpa, ale proto, že v lidech roste hněv. Kvůli takovým, jako Matovič, nemohou věřit v mafiánský systém, ve zpolitizovanou justici, v sociální spravedlnost – nevěří už v nic,” sdělil své chápání situace Blaha.